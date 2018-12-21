美股狂崩盤讓尖牙股失寵　投資人現在最愛它



▲美股連日重挫，尖牙股首當其衝，投資客早已失去信心。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

今年10月以後，以往最受美國華爾街青睞的「尖牙股FAANG+BAT」，即臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、網飛（Netflix）以及谷歌（Google）；還有百度、阿里巴巴及騰訊在經歷「史詩級」大幅重挫後，投資人現在更熱衷於這項交易。

根據《CNBC》報導，根據美銀美林集團（Bank of America Merrill Lynch）針對243名，共管理7000億美元資產的投資客所作的調查顯示，美元已取代尖牙股成為最受青睞的交易標的，第3名則是新興市場國家的投資。

昨（21）日美股收盤，納斯達克指數跌1.63%至6528.41點，跌108.42點，盤中一度陷入熊市。而尖牙股FAANG當中只有前一日大跌超過7%的臉書微升0.1%，蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌母公司Alphabet跌1.3%至2.5%；推特（Twitter）也重傷急挫11%。

雖然美國目前經濟強勁、消費力旺盛，長期有助於推升美元，然而國際股市因受到許多企業負面消息影響波動幅度極大，這讓許多投資人紛紛將資產投入美元避險，使美元指數推升逼近18個月新高點。即便受到Fed明年緩升息影響，今日早盤有一度觸及一個月新低點，但隨即又緩步攀升。

其實在去年的時候，美元滑落至14年來的谷底，英鎊又因脫歐事件積弱不振，當時FAANG+BAT是市場寵兒，比特幣也成長將近1300%，可以說是大爆發的一年！而美股今年12月迄今，道瓊狂瀉超過一成，將創下1931以來最殺的聖誕月。讓尖牙股蒸發1兆美元，比特幣重摔80%，英鎊也持續弱勢。