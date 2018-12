獸母逼15歲女兒下海賣淫　「1天5人」1年半超過1000次

▲紐西蘭一名母親,竟然逼15歲女兒持續賣淫,多達1000次。(圖/示意圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

紐西蘭36歲女子拉塔(Kasmeer Lata)竟然逼迫自己15歲的女兒賣淫,一天大概從事性交易5次,18個月下來一共超過1000多次,為她賺進10萬美元(約台幣307萬元),喪盡天良的惡行,原本竟然只讓她被判6年11個月,如今二審改判為10年3個月。

18歲受害人表示,在斐濟出生的她,14歲時和媽媽一起搬來紐西蘭生活,但因為是非法移民,所以她無法上學,15歲開始被媽媽強迫賣淫,「我當時覺得我必須照媽媽所說的話做,雖然我其實不願意」,努力熬過痛苦不堪的3個月,她哀求不要再逼她繼續,但對方完全不理會。

拉塔拉客時,還謊稱女兒已年滿18歲,是「性感豐滿」的印度女孩,隨著「生意」愈來愈好,受害人一天接客的人數還衝到5人,她泣訴「每次告訴媽媽,我要離開時,她都會哭,我愛我的媽媽,但她卻用情感勒索的方式繼續操縱我。」

本案19日二審開庭時,上訴法院認為,被告對女兒的行為,屬於長期且嚴重的性剝削,一審的判決並未反映出此罪行的嚴重性,法院最後同意前任法官的判決太過寬鬆,最後重判10年3個月徒刑。

