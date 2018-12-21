信用卡費違約金只能收3期　多家銀行超收被抓了

▲信用卡。（圖／銀行業者提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

民眾若不小心忘記或晚繳卡費，往往下一期銀行就會要求收違約金約300到500元。依照金管會規定，銀行收違約金不得連續收超過3期，但日前金管會對多家銀行金檢時，卻發現有多家銀行超收，趕緊發函給銀行公會要求銀行改善。

銀行局副局長王立群表示，檢查局在金檢時有發現多家銀行超收信用卡違約金的情況，依照金管會規定，沒有繳到「最低應繳金額」或繳不足額，才有收違約金，違約金收取不得連續收超過3期，但卻發現有多家銀行在執行上沒有依照上述規定，甚至有收到第4期之後的情況。

王立群說明，信用卡違約金只是一個懲罰性的罰金，用意是在督促持卡人要依約繳費，也有提醒持卡人按期繳款避免遲延而信用不良的作用。但若持卡人連續3期不能能繳足「當期最低應繳金額」，顯示持卡人財務可能已出現還款困難，若再繼續罰違約金，也無法讓持卡人依約定還款。

因此，金管會在100年時就規定，違約金最高「連續」收取期數不得超過3期。假設連續3期未繳，第4期銀行就不能再收違約金，但若民眾在第5期把前面所有都繳清，第6期又開始未繳，銀行才可以重新起算又開始收違約金。

且銀行違約金收取，跟持卡人當期帳單有無刷卡也無關。假設持卡人第1期僅有1筆消費但未繳，第2期沒有刷卡消費，但持卡人第2期時仍未繳足第1期該繳的最低應繳金額，銀行可以向持卡人收取「共2期」的違約金。持卡人第3期再有新增消費且沒有在第3期帳單繳款截止日前，繳足前3期帳單最低應繳金額，銀行收取第3期違約金後，不論後續持卡人有否再新增消費，皆不得再向持卡人收取違約金。

據悉，至少有2家銀行發生超收3期以上違約金的情況，總體超收金額多達百萬元，但銀行局不願證實，僅說目前已請銀行改善。