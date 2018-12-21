赴日滑雪賞楓荷包變薄了！　日圓變貴今早突破2個月新高



▲日圓再度變貴，今日現金匯價開盤即突破0.28字頭，哈日族錢包瞬間變薄了。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

財經中心／綜合報導

哈日族哭哭！想去日本滑雪、賞楓的人錢要多準備一點了！受到美國聯準會Fed升息以及美國聯邦政府可能關門的疑慮，市場信心再次下滑，導致美股昨（20）日再度大跌逾400點，那斯達克指數陷入熊市，在避險情緒增溫下，帶動日圓匯價持續走揚。根據台銀最新牌告價格顯示，今日日圓現金匯價開盤即突破0.28字頭，最高達0.281，已創下2個月來新高，意即新台幣1塊錢僅能換到3.56日圓。



隨著升息決策動輒得咎，股市連帶受挫，引發市場避險情緒上升，帶動日圓匯價持續走揚，讓今日日圓現金匯價開盤突破0.28字頭，創下股災來投資人大量湧入日圓避險後新高。目前日圓現金匯價暫報0.2803。

已今日早盤最高匯價0.281來看，1元台幣僅能換到3.56日圓，相較於10月初的最低點0.2713，當時1元台幣可換到3.69左右的日圓，若拿新台幣5萬元去換匯，現在只能換到17.8萬日圓，比10月初就少了6500日圓！適逢日本雪季，下周又有耶誕、跨年假期，哈日族想要赴日賞雪，荷包可能變得更薄，花起來更小心翼翼了！