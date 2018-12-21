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【雙城論壇】邱智淵／「一家親」成為兩岸通關密碼？

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●邱智淵／獨立評論人。

華盛頓郵報專文分析，認為大陸希望以比較容易控制的人來換掉蔡英文，引起媒體解讀大陸想要用柯文哲來換掉蔡英文，加強對台控制。無論真相如何，2020年「兩岸一家親」會被中國政府承認取代蔡英文的「維持現狀」、國民黨的「九二共識」成為兩岸間的新通關密碼嗎？柯P的動向已經深深衝擊了藍綠兩黨的政治生態以及兩岸關係的進與退。

柯文哲熱潮

選後陸續出爐的民意調查都指出蔡英文的民調日益下滑，民眾不支持、不喜歡的比例仍在增加，連能否代表民進黨再戰總統連任之位都屬變動未定，遑論與柯文哲來一較長短了。相對地，柯文哲在各項總統支持度民調中，始終保持領先的趨勢，充分顯現了即使藍綠雙方各派人馬出戰，多數民眾仍然對於柯文哲支持與肯定。

柯文哲展現了徐圖大位的企圖心，藉由「雙城論壇」祭出他競逐2020年的起手式，在會中柯文哲期許雙城論壇成為兩岸關係和平發展的典範，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定。

這樣的詮釋顯然得到中國大陸的讚許，除了上海市這方提升了參與層級外，也同樣的肯定了柯P一再強調的兩岸一家親的說法，周波副市長就強調，柯文哲對兩岸關係的認知是一貫的、也是明確的，這對兩地進一步交流合作非常有利。

 這樣的態度等於代表中國大陸認同柯P對於兩岸關係的申論，也承認了台北市是台灣地方政府的領頭羊；更重要的是，柯P奠定了自己在民進黨執政時代，兩岸之間可以和解的第一人的地位，也讓他在總統大選的布局中佔得先機。

大陸寄希望於柯文哲接著，媒體也報導上海市副市長周波昨天被問及柯市長在雙城論壇中再次提出「兩岸一家親」，是否不提「兩岸一家親」就無法進行兩岸交流時？周波再次強調中國國台辦已多次明確表示，對待兩岸關係的和平發展，九二共識是政治基礎，也是兩岸城市交流的正確認知。

此外，柯文哲在這次論壇未喊「九二共識」，僅說「兩岸一家親」，但雙城論壇卻持續舉辦，是否是一個特例？周波未正面回應，僅說只要對兩岸關係、兩岸交流有正確認知，願意和台灣更多縣市開展合作。

柯P贏得中國信任

這樣屢次解釋柯P兩岸交流概念的現象，除了「兩岸一家親」一直是中共在處理兩岸關係中人情義理與兩岸淵源的底線外，也代表了在民進黨中央僵化的兩岸政策下，中共希望藉由這次藍綠版圖大洗牌，多數台灣縣市政府都寄望與大陸加強交流的機會，再次鞏固兩岸之間的交流。

筆者在與北京學者交流時，中方對於柯文哲的姿態顯然也凜然於心，多數揣測認為柯P有可能會參選2020年總統，今年夏天中國央視曾報導柯P現象，甚至於認為他會出馬爭取2020年的總統大位，這種儼然視柯市長為台灣新一代國家級領袖的跡象，當然是柯P掌握到了「兩岸一家親」這個通關密語外，柯文哲最少在兩岸交流的言詞上沒有變來變去，贏得了中國方面的信任所致。

當然，柯文哲在台灣居高不下的聲望，具有擊敗「仇中」的民進黨的機會外，國民黨中央自2016年敗選後一直給人欲振乏力的感覺，尤其對於兩岸關係未來發展一直避而不談，甚至不能站出來對抗民進黨的蠻橫與無理，引起了北京方面對於國民黨失望，才是柯P被寄予厚望的主因。

兩岸發展主導權

習近平日前表示，中共已「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」，顯示習時代的對台政策將更著重「主導兩岸關係大局」的作為。中美關係勃谿迭起，美國為了阻止中國崛起，爭霸國際，除了不斷的威嚇制裁中國外，動不動就舉起「台灣牌」來牽制中國的進退布局，但看來美國拿台灣嚇嚇中國的成分較高，怎樣下好中美關係這盤棋是管理兩岸關係變化的優先戰場。

民進黨藉由美國川普的撐腰，選前動輒對中國發起攻擊、挑釁、恐嚇，加上美國介入台灣選舉的明顯動作，並未替民進黨在這次地方選舉加分。這都說明民眾已經厭惡民進黨採「對抗中國」以激化選情的策略，多數民眾希望與大陸和平相處，大家要的是能自由開放往來，而不是永遠仇視的兩岸關係。

兩岸實力差距逐步擴大，台灣經濟深深依賴中國市場的前提下，中國堅持「一中原則」這個前提與「反對台獨」這個底線，從未動搖；他們也認知到要台灣民眾接受和平統一必須有階段性的做法，中共對於現狀要怎麼表述其實沒有很強烈的限制與要求，但是堅守一中原則是必須的。

在川普主政下中美關係走向高度競爭的趨勢，由於兩國之間相互依存度又高，如何梳理好中美關係乃為中國的當務之急，台灣對於中美對抗應該保持中立，切忌一廂情願的導向任何一方，以免情勢轉變時，陷入無轉圜餘地之境。

兩岸和諧

如今，柯P藉由雙城論壇造就了個人兩岸關係的視野與台灣領導人的高度，這樣都導致如果沒有外力介入的情形下，民進黨要再用中國打壓台灣的說詞來再次激起統獨對立的機率降低很多，尤其如果目前民調支持度最高的柯P出馬參選的情形下，激化統獨牌是不會很有效應的。

面對這樣「三足鼎立」的局勢，未來一年風雲莫測，尤其柯P會否參選成為新的King，還是成為關鍵性的King Maker，會有綠白合嗎?還是可能出現藍白合？

新政治網紅韓國瑜的態度可也是不能輕易忽略的變數。

但是可以確定的在民進黨搞壞台灣經濟兩年後以及柯P再次高舉「兩岸一家親」後，朝向友好和諧的兩岸關係趨勢已漸漸明朗。

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