聯準會不甩川普毅然升息　市場陷恐慌、美股提前觸抵2019年目標

▲美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

美國聯準會頂住政治與金融市場壓力，本周決議升息1碼，引發美股全面開高走低。法人指出，隨著市場恐慌情緖高漲，資金出現由股轉債的跡象，預期美股短線維持震盪整理格局。

聯準會本周以10比0的投票結果，一致決定升息1碼，讓期待鴿派訊息的金融市場大失所望。美股3大指數全線開高走低殺尾盤，終場下跌1.49%~2.1%不等，並誘發投資人避險情緒，10年期公債殖利率進一步下滑到2.72%。

分析聯準會本次升息的3大理由，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，包括家庭支出、勞動市場與經濟活動都持續強勁；其次，核心通膨接近2%；以及經濟展望風險大致平穩，讓決策官員毅然決然升息1碼，並暗示明年將升息2次。

葉菀婷認為，美債殖利率下滑，已經隱含市場對景氣前景的保守心態，預期在這一波非理性的急殺後，不安浮額獲得沉澱，投資人可開始尋覓明年企業獲利維持成長，或長線進入擴張爆發的趨勢型產業。

富蘭克林證券投顧表示，在美股尚未明顯止穩之前，全球股市震盪難免，而美國以外市場受惠基期間較低的評價面優勢有機會率先反彈，建議投資人可先留意大中華、新興亞洲中小型股票或全球股票型基金的機會，定期定額及分批加碼皆可，美股、科技或生技類股靜待技術面調整後的底部訊號出現，可留意區間操作機會。