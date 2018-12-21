華為質疑：美國什麼都沒用過　憑什麼證明華為不安全？

▲華為輪值董事長胡厚崑表示，如果美國繼續阻止外企的參與，那美國市場就會失去競爭力。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

隨著華為設備接連遭多國禁止圍堵，華為近日也頻頻強硬回擊。繼上周華為紐西蘭CEO范岩在紐西蘭先驅報發表署名文章後，華為輪值董事長胡厚崑也在國際媒體記者會上點名美國，質疑「在美國，華為設備使用接近於零，拿什麼證明華為設備是不安全的呢？」

這是華為繼「孟晚舟事件」後，首次由公司管理高層召開新聞記者會。據日經中文網20日的報導，胡厚崑18日在華為位於東莞的園區召開國際媒體記者會。針對多國表態拒用華為5G設備，胡厚崑表示，儘管一些市場努力製造對華為的恐懼，並利用政治干預行業增長，「但我們自豪地說，我們的客戶仍然信任華為。當涉及安全指控時，最好是讓事實說話。事實是華為在安全方面的紀錄是清白的。」

而針對美國政府將華為視為風險，胡厚崑指出，華為過去30年的幾百家營運商皆可證明華為從未出過嚴重的安全事故，「在美國，華為設備使用接近於零，拿什麼證明華為設備是不安全的呢？」他也指出，美國是最大的通信市場之一，華為不可能不關心，但華為在美國的業務目前推進得很艱難。「其實美國市場嚴重的競爭不足，如果允許華為參與市場競爭，整個無線基礎建設的成本將能夠節約200億美元。」

胡厚崑接受CNBC採訪時表示，作為5G領域的領導者，華為如果不能向美國消費者提供5G服務，如果美國繼續阻止外企的參與，那美國市場就會失去競爭力。「我不知道屆時美國如何在5G時代成為No.1。」

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