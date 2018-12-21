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和女友戰到一半「拔套射擊」　男警被判刑8個月+10萬元罰金

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▲▼避孕，保險套，約炮，性侵，強姦，懷孕。（圖／CFP）

▲保險套。示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

德國有位36歲的警察和女友性行為到一半時，瞞著女友偷偷「脫套射擊」，女方完事後才得知真相，氣得離開現場直接報警。近日這名警察被判處8個月徒刑和3000歐元（約新台幣10.5萬元）罰金，還要賠償女友的性病檢查費用。

據英國《每日郵報》報導，事發在去（2017）年11月，這名員警和女友在溫存時承諾戴套，女友也看到他戴上保險套，於是放心地和員警翻雲覆雨。不過做到一半時，員警竟未告知女友直接脫下保險套「內射」，女友想阻止時已經來不及，之後女友怕染上性病於是報警。男警被逮後供稱，他雖然有偷取下保險套，不過是因為保險套破了，而且當下並沒有射精在女友體內。

▼女子害怕自己染上性病，於是報警。（圖／取自Pakutaso）

《女性荷爾蒙必修課》（圖／取自Pakutaso）

該案近日開庭，法官表示，兩人雖然是合意性交，但在對方不知情的情況下拿掉保險套就有涉及性暴力，因此判男警不僅要付罰金、坐牢，還要支付女友96歐元（約新台幣3360元）的愛滋病檢查費用。報導也指出，但這起案件是德國的首例，過去在瑞士和加拿大也發生過類似案例，一起被判性侵，另外一起一樣被判性暴力。

這種性愛到一半，趁對方不注意時取下保險套的行為，在美國叫作「潛入」（Stealthing），這種不可取的陋習卻逐漸在國外盛行。

「潛入」可能會害伴侶因此懷孕、感染性病等等，而且是在未取得對方的同意下進行，過去《哥倫比亞性別與法律期刊》（Columbia Journal of Gender and Law）中就曾提到，布蘿茲基（Alexandra Brodsky）認為這舉動根本就是性侵。

她本身是在性侵害危機熱線工作，接過許多類似電話，受害者開頭都是「我不確定這是不是強暴，但我感受到被侵犯...」，而受害者們都是在說「潛入」這個行為，她自己在和前男友交往時也有類似經驗，讓她意識到事情的嚴重性。

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關鍵字：德國,保險套,Stealthing

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