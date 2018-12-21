全球企業創新力排行榜臉書奪冠　日企表現普遍不佳

▲《日經新聞》與一橋大學創新研究中心合作彙整了全球主要企業的「創新力」排行榜，冠軍由臉書搶下。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

《日經新聞》與一橋大學創新研究中心合作彙整了全球主要企業的「創新力」排行榜，前幾名由全球知名科技公司拿下，但值得注意的是日本企業的表現普遍不佳。

據《日經中文網》報導，這個全球主要企業的「創新力」排行榜，前十名當中，除了排名第9名的是中國大陸的阿里巴巴集團外，其他全是來自美國的科技公司，其中冠軍由近期醜聞纏身的臉書（Facebook）拿下，亞馬遜（Amazon）、Google母公司 Alphabet、蘋果（Apple）和Netflix則緊追在後，其中前四名的總市值、營業利潤、研發投資、設備投資與5年前相比都出現迅速增長。

日本企業在這個排行榜中就相形遜色，排名最高的是第11名的豐田（Toyota），雖然豐田在設備和研發的投資意願非常高，培育創新的努力也獲得積極評價，但該公司與前四名的差距卻仍然顯而易見，更不用說排名大概在30名左右的樂天和索尼，可見在新創浪潮下，日本企業表現不佳。

報導指出，在創新表現已經改變的現在，臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、Google母公司 Alphabet以及蘋果（Apple）充分展現了新興企業更重視速度，必要的技術透過企業併購來達成，迅速實現商業化，但「日本模式」的閉門主義和完美主義，也是這個創新時代的重要武器。