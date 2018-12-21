影／中遠海能總經理來台輕生疑雲　業界推測：這件事讓他陷入憂鬱

記者林淑慧／台北報導

中遠海能董事總經理賈利賓今（21）日凌晨在台輕生，業內人士透露，在香港上市的中遠海能今年前三季虧損人民幣2.68億元，推測賈可能因營運壓力過大，精神狀況不穩定，決定結束自己的生命。

▲中遠海能董事總經理賈利賓（右）。（圖／翻攝大公報）

中遠海能隸屬全球第三大貨櫃輪業者中遠海運集團，依據香港證交所公開資訊，中遠海能按中國會計準則，今年前三季營收為82.92億人民幣，年增14%，但前三季虧損2.68億元，相較去年同期獲利12.48億元，營運由盈轉虧；每股稅後純益（EPS）虧損6.65分。

全球船業於2016年瀕臨破產危機，大陸業者掌握先機，中遠海運集團合併13家船廠成立中遠海運重工，成為僅次於「南北船」的中國第三大造船集團，逆勢突圍。

世界船舶業也因此重新洗牌。資源整合後，中遠海運成為全球第四大的集裝箱（貨櫃）航運業務、全球第三大的集裝箱（貨櫃）租賃業務，而油運船隊的運力規模則躍居世界第一。

去年中遠海運集團斥資60億美元買下香港東方海外，一舉超越法國的達飛海運（CMA CGM）成為全球第三大貨櫃輪業者，而且市場也不斷傳出，中遠還會繼續整併，藉此進一步擴大該公司的船隊規模，朝著全球最大的海運公司目標挺進。

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