圖片分享平台Pinterest力拼明年IPO　與Uber、Lyft一同上市

▲圖片分享社交網站Pinterest計畫在明年上市。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

圖片分享社交網站Pinterest於2010年成立，至今累積了超過2.5億用戶，目前正積極的籌備首次公開募股（IPO），最快將會在明年4月上市。

根據《華爾街日報》報導，今年9月份，Pinterest宣布，平台用戶數已經累積了2.5億名，其App上已有數十億張圖像，內容從食譜、偶像到刺青，可說是包羅萬象，深受許多用戶喜愛。

在2017年，該公司的銷售額達到了5億美元，在廣告收入方面，今年有望超過7億美元的收入，比去年增加50%，此外，公司也計畫在明年正式上市。

▲Pinterest已經累積了2.5億名用戶。（圖／記者魏宸茜攝）

據熟悉該公司計劃的人士透露，Pinterest還在和銀行溝通，希望能獲得約5億美元的信貸額度，一般來說，公司都會在上市前申請信貸額度，而銀行通常也都樂意提供服務，以便他們在釋股時爭取到有利的位置。Pinterest進其已經和多家銀行取的連絡，詢問他們的額度及期限。

IPO市場一直熱衷於那些增長快速的科技公司，根據Dealogic的數據，今年迄今為止，已有55家科技公司在美國交易所首次亮相，募集資金達209億美元，股票平均漲幅約為4.2%。

若Pinterest按計畫的在2019上半年上市，將會碰到Uber及Lyft等超高估值的新創公司，一些公司因為擔心明年市場跌勢加劇，都急著在2019年上半年上市，Uber和Lyft近期已經私下向美國證券交易委員會（SEC）提交上市文件，最快明年年初就會正式上市。

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