38家科技獨角獸公司在美掛牌　創網路泡沫後新高

▲今年以來，有38家科技及網路公司在美國首次公開募股。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

有些投資人抱怨，高價值的科技公司大多避免公開上市並選擇保持私有化，不過今年以來，卻有38家科技及網路公司在美國首次公開募股（IPO），創下自2000年網路泡沫高峰期以來最高紀錄。

據根據追蹤IPO市場的銀行業者與基金經理人的說法，預計明年IPO的科技獨角獸家數將會超越今年的水準。包括優步（Uber）、Lyft及Slack 等知名科技獨角獸都考慮在明年IPO；另外還有部分估值約10億至50億美元但知名度較低的軟體業也將於明年舉行IPO。對此分析師指出，部分知名度較低的公司，都是2018年大部分獨角獸一員，他們沒有像更知名公司那樣受到關注。

美國普華永道IPO業者David Ethridge說，人們不太了解這些科技公司的股市，因為它們不是你手機上的應用程式，「但它們都邁著穩定的步伐，並且有著強大的IPO市場支持這一點。」問題是，2019年會怎麼樣？他補充道，若明年想IPO需要一些勇氣及魄力，但即使再艱難，許多公司也會決定要上市。

如果說2018年算是某種跡象的前兆，即使大盤岌岌可危，明年的科技獨角獸IPO表現也應該會很好。即使在低迷的市場上，不少市值10億美元或以上的新上市科技公司，股價都正在飆漲，截至周一的價格已較其IPO價格上漲8%。總體而言，2018年上市的科技公司平均上漲了3%，而同期標普500指數則下跌4.8%。

2018年上市的獨角獸公司之一Dropbox在今年3用首此公開募股定價高於初步預期。這數據儲存公司上市的估值超過90億美元，但未能超過2014年私人投資者給了100億美元的估值。目前該公司股價比其IPO時價格上漲2%。今年另一位獨角獸大贏家是電子簽名技術公司DocuSign，該公司於今年4月以每股29美元的價格上市，其周二（18）股價收於41.87美元。

許多在美國上市的科技公司都來自中國大陸，包括一些年度最大的IPO，如線上影音服務提供廠愛奇藝及中國電商業者拼多多。