2018台灣年度英文：skr

▲潘瑋柏在節目中使用「skr」稱讚選手。（圖／ETtoday）



●曾泰元／東吳大學英文系副教授、前系主任。

歲末年終，許多媒體都以「年度字詞」來總結即將逝去的一年。

在英語世界裡，《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）選擇了single-use（一次性的），指的是這一年來，一次性用品氾濫成成災，成為嚴重的環保問題。《牛津詞典》（Oxford Dictionaries）的答案是toxic（有毒的），覺得這個字眼在2018年的環境、政治、文化、性別等諸多領域都迅速蔓延，足以概括今年的時代氛圍。

2018年「台灣年度英文」的評選結果日前出爐，今年的年度英文有點特別，是個沒有任何母音字母的「skr」（讀如去掉尾音t的skirt「裙子」）。

熟悉台灣流行語的社會大眾對此肯定不陌生，甚至自己和朋友之間也都在用，然而究竟什麼是skr？源頭為何？如何而來？

skr是什麼意思

這個skr是個不登大雅之堂的英文俚語，主流的語文詞典均無收錄，俚語詞只能從俚語來解。

《格林俚語詞典》（Green’s Dictionary of Slang）公認是英文俚語的至高權威，詞典裡查不到這個當紅的skr，有的是一個字母之差的skrr（或skrt，拼字有異乃語言常態）。這是個代表汽車加速駛離、輪胎摩擦路面的擬聲詞，在英國的黑人俚語中用來表示贊同，或可理解為中文的「屌！」。根據《格林俚語詞典》所載，skrr於2015年首度出現，並有多條例證為佐，如2017年嘻哈音樂團體「67」的歌曲《Waps》就有這樣的一句歌詞：Work, stay wealthy, skrr, jog and stay healthy.（工作，努力賺錢，屌！慢跑，保持健康）。

至於原本小眾、嘻哈次文化的skr，怎麼會華麗轉身、成為2018年的台灣年度英文？這一切都得從海峽對岸的加拿大籍華人吳亦凡（Kris Wu）說起。

2018年7月中，影片網站平台「愛奇藝」的《中國新說唱》開播，導師吳亦凡在節目中頻繁使用skr，用以稱讚參賽選手有才、厲害。吳亦凡是個嘻哈音樂歌手，用了圈內的流行字眼（拼字加以微調），表示認同與讚賞。由於《中國新說唱》的節目熱播，影響廣泛，一水之隔的台灣也受其影響，不一會兒就在網路上蔓延開來，形成一股勢不可擋的skr熱潮。在11月「九合一選舉」的選戰中，台北市長柯文哲甚至搭了順風車，做出skr的手勢，講出「我覺得台北市就是skr」的話語，企圖藉此拉近與民眾的距離。

除了上述的政治領域，skr還用在藝文領域，如「沈玉琳自誇新歌『skr、skr、skr』，MV點擊率破千萬就跳基隆港」；用在生活領域，如「鸚鵡樓梯滑步急煞666！1秒定格超帥氣。網讚：太Skr」。skr出現的場域紛雜，例子眾多，如排山倒海，難以一一列舉。

華語圈向英文借用的流行語skr在台灣開花結果，各大搜尋引擎以及谷歌趨勢（Google Trend）都有堅實的統計數據支持。skr影響廣泛，主客觀皆如此，獲選「2018台灣年度英文」實至名歸。

「台灣年度英文」的選拔由東吳大學英文系主辦，今年邁入第5屆，目的是找出這一年在台灣影響最顯著的英文詞語，其影響力的深度、廣度、強度均列入綜合考量。2017年的台灣年度英文是「Seafood」（師父，取諧音），2016年是「steadfast diplomacy」（踏實外交），2015年是「MERS」（中東呼吸症候群），2014年是「over my dead body」（除非我死）。

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