德州「衣櫥女孩」被救出17年　爆非禮14歲少女「還住進家裡」

▲卡瓦諾當時被救出。（圖／翻攝自Dallas County District Attorney Office）

國際中心／綜合報導

曾經轟動一時的德州「衣櫥女孩」，消息於2001年曝光後，令世人相當震驚，當時年僅8歲的卡瓦諾(Lauren Kavanaugh)被救出來時，專家都擔心被親生母親、繼父虐待的她，很可能留下創傷症候群或變態人格，事隔17年，日前被爆出性侵14歲少女。

根據英國《每日郵報》報導，卡瓦諾因涉嫌性侵14歲少女遭到逮捕，受害少女表示，卡瓦諾在過去2個月都一直保持有性關係的狀態，一開始兩人透過「The Lauren Kavanaugh Story」相識、聊天和見面。之後卡瓦諾便搬進少女家中和她們一家人同住。

事件爆發後，警察著手調查，懷疑卡瓦諾透過相同管道，可能還有其他的受害者，開始呼籲當地父母了解孩子在網路上的使用情況，是否有跟卡瓦諾有不適當的聯繫、交流。目前卡瓦諾遭到收押，保釋金為10000美金（約台幣30萬）。

卡瓦諾的「衣櫥女孩」事件，2001年爆發時，母親和繼父被逮捕，並且依重傷罪判處終身監禁，需直到2031年才可能申請假釋，如今卡瓦諾因為人格創傷，也犯下類似罪刑，讓當地鄰居不勝唏噓。

▼卡瓦諾。（圖／Denton County Jail）