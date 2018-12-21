　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

德州「衣櫥女孩」被救出17年　爆非禮14歲少女「還住進家裡」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼卡瓦諾當時被救出。（圖／翻攝自Dallas County District Attorney Office）

▲卡瓦諾當時被救出。（圖／翻攝自Dallas County District Attorney Office）

國際中心／綜合報導

曾經轟動一時的德州「衣櫥女孩」，消息於2001年曝光後，令世人相當震驚，當時年僅8歲的卡瓦諾(Lauren Kavanaugh)被救出來時，專家都擔心被親生母親、繼父虐待的她，很可能留下創傷症候群或變態人格，事隔17年，日前被爆出性侵14歲少女。

根據英國《每日郵報》報導，卡瓦諾因涉嫌性侵14歲少女遭到逮捕，受害少女表示，卡瓦諾在過去2個月都一直保持有性關係的狀態，一開始兩人透過「The Lauren Kavanaugh Story」相識、聊天和見面。之後卡瓦諾便搬進少女家中和她們一家人同住。

事件爆發後，警察著手調查，懷疑卡瓦諾透過相同管道，可能還有其他的受害者，開始呼籲當地父母了解孩子在網路上的使用情況，是否有跟卡瓦諾有不適當的聯繫、交流。目前卡瓦諾遭到收押，保釋金為10000美金（約台幣30萬）。

卡瓦諾的「衣櫥女孩」事件，2001年爆發時，母親和繼父被逮捕，並且依重傷罪判處終身監禁，需直到2031年才可能申請假釋，如今卡瓦諾因為人格創傷，也犯下類似罪刑，讓當地鄰居不勝唏噓。

▼卡瓦諾。（圖／Denton County Jail）

▲▼卡瓦諾。（圖／Denton County Jail）

ET快訊
右胸流分泌物以為得乳癌　她體檢後被告知「腦要開刀」
遺書曝光！中遠海能總經理「陷人生bug」喊話妻：保住工作
等50分鐘退費負評！拉麵店公開情侶IG公審她千字回應
侯友宜小內閣出爐　陳純敬、吳明機、謝政達任副市長

關鍵字：衣櫥裡的女孩,創傷,性侵

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

持「泰瑟槍」上門討監護權！見女兒要報警　母竟一槍爆頭斃了她

3公民連續被逮捕！加拿大一次驅逐160名「非法中國移民」

德州「衣櫥女孩」被救出17年　爆非禮14歲少女「還住進家裡」

快訊／美國防部官員爆：7000士兵數月內撤出阿富汗

圍牆蓋起來！　川普關閉政府策略奏效　眾議院批准1700億元蓋牆經費

兒去世2週就是不下葬！　家人天天圍棺材高歌：上帝會叫醒他

來台灣考察花博「叫小姐進房」！日美禰市長遞辭呈獲准

高喊「這是真主之意」！4嫌深山「斬首」北歐2女　拍影片要效忠IS

美國防部長馬提斯宣布「明年2月底退休」　暗諷與川普合不來

「突大晃！」俄羅斯外海規模7.4強震　深度9.6公里發海嘯警報

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

持「泰瑟槍」上門討監護權！見女兒要報警　母竟一槍爆頭斃了她

3公民連續被逮捕！加拿大一次驅逐160名「非法中國移民」

德州「衣櫥女孩」被救出17年　爆非禮14歲少女「還住進家裡」

快訊／美國防部官員爆：7000士兵數月內撤出阿富汗

圍牆蓋起來！　川普關閉政府策略奏效　眾議院批准1700億元蓋牆經費

兒去世2週就是不下葬！　家人天天圍棺材高歌：上帝會叫醒他

來台灣考察花博「叫小姐進房」！日美禰市長遞辭呈獲准

高喊「這是真主之意」！4嫌深山「斬首」北歐2女　拍影片要效忠IS

美國防部長馬提斯宣布「明年2月底退休」　暗諷與川普合不來

「突大晃！」俄羅斯外海規模7.4強震　深度9.6公里發海嘯警報

中職／高志綱辦引退？　統一獅尊重個人意願

韓國瑜楠梓發展賽馬產業　陳致中「驚駭」：高雄人應很懷念陳其邁

孩子是無辜的！　內政部預告：陸配離婚2情況可望續留台

信用卡費違約金只能收3期　多家銀行超收被抓了

季前兩度提續約遭拒　勇士願給麥考再一次機會

美起訴中方駭客「偷軍事機密」　陸外交部：你們捏造事實！

快訊／永和2男KTV唱完歌當街遭砍　後頸、臉頰刀傷急救中

影／遺書曝光！中遠海能總經理「陷人生bug」選擇reset　喊話妻：保住工作

提案凍結促轉會預算　親民黨：促轉會總辭砍掉重練

黃偉哲公布新市府團隊完整名單　副市長王時思升任

國際熱門新聞

即／堪察加半島外海規模7.4強..

駐敘美軍全面撤離　庫德民兵被放..

不當中東警察　川普：讓別人去戰..

南海建軍基地！印尼總統向陸喊話..

俄羅斯外海規模7.4強震　深度..

移工抓狂　爆頭見骨砍死1女傷2..

聯準會升息影響！道瓊指數跌46..

美起訴2陸駭客　竊取10萬海軍..

川普：國防部長馬提斯明年2月退..

黑人兌換3萬支票　反被上銬

普丁：俄羅斯強大西方備感威脅

直播後台畫面　佳麗更衣慘被看光

泳池內看妹自撸！他忘記背後全透..

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

更多熱門

相關新聞

噁男約吃麵線藉機強上　她感受到抽動嚇醒

一名徐姓男子日前帶著麵線到女網友家一起吃，但女網友因為前一天夜唱宿醉，吃完麵線後就回房休息。怎料，徐男竟色心大起，不僅藉機偷親女網友的身體，還直接脫下對方的褲子硬來，而女網友在睡夢中感受到一陣猛然抽動，嚇得花容失色。桃園地院依趁機性交罪判徐男1年10月徒刑，緩刑3年，須提供120小時勞務。

闖殯儀棺開棺！　他的目的竟是性侵屍體

殺人罪剛出獄！戀童癖男又拐8歲童想性侵

「邱小妹」生父假釋出獄又性侵女童　北市落網

女公關稱遭性侵　友人證詞打臉

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

《比悲傷》票房「倒升35%」！達人驚呆

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

統一談點頭　高志綱接二軍總教練

即／堪察加半島外海規模7.4強震

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面