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3公民連續被逮捕！加拿大一次驅逐160名「非法中國移民」

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▲▼華為，孟晚舟。（圖／路透社／視覺中國）

▲華為財務長孟晚舟被逮捕，中國當局也逮捕3名加拿大公民。（圖／路透社、視覺中國）

國際中心／綜合報導

加拿大當局在本月1日逮捕華為首席財務長孟晚舟，之後，陸續有3名加拿大公民遭到中國大陸當局逮捕，目前都還未獲釋放。外媒報導，近期加拿大在一樁審理中國非法移民的案件時，也一口氣驅逐了160人，使得兩國的關係更加緊張。

綜合外媒報導，加拿大邊境服務局（CBSA）先前發現，一對在愛德華王子島省（PEI）開旅館的鐘姓姊弟，疑似利用吸引企業家的「投資換移民資格」計畫，讓多達566名中國人設籍在自己經營的旅館，以這樣的方式非法取得在加國的永久居留權，事實上這些移民並不住在當地。而在2008年到2015年間，一共有1028名中國人藉此方式留在加拿大。

鐘姓姊弟被抓到之後，分別被以3項和5項罪名被起訴，先在全案審理過後，加國當局下令要驅逐160名中國移民。其中，姊姊在法庭外向媒體表示，他們一家原先很開心地待在加拿大，但一夕之間全都變了，而且在法庭上並未得到辯駁的機會，自從被調查，3年來都像是活在惡夢裡。

加拿大愛德華王子島省推出移民投資計畫，原先目的是要吸引企業家，移民者付出擔保金後，在當地投資一定金額，並且開設資本額不低於7.5萬加幣（約台幣179.2萬元）的公司，且1年內須至少有半年在境內。但是，這些利用此方案詐欺獲得居留權的中國移民中，許多人住在加拿大其他地區，有的人甚至不在加國內。

外界批評愛德華王子島省的這個移民政策太過鬆散，才導致有心人士投機取得居留權，事後，政府也改變政策內容，把移民資格審查的內容恢復成與其他省分相同，移民者來此開設公司後，還必須證明有妥善經營超過1年，才能取得永久居留權。

加拿大官員日前證實，已經有第3位公民遭到中國政府拘留，是一名來自亞伯達省（Alberta）的女性，原先在中國大陸教書，官方目前正在提供協助。但總理杜魯多（Justin Trudeau）在19日針對此事表示，此案與前2起拘留案件無關，而是因為簽證問題才被拘留。

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