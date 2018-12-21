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孕婦吃藥昏倒　4歲機靈兒靠「Siri」報警救回媽媽一命！

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▲▼4歲機警兒靠「SIRI」救回媽媽一命 。（圖／威爾斯緊急醫療服務中心網站）

▲4歲兒靠Siri救回媽媽一命 。（圖／威爾斯緊急醫療服務中心網站，下同）

國際中心／綜合報導

內建在蘋果iOS系統中的Siri是「人工智慧助理軟體」，是許多人得力的小助手！英國一名孕婦日前在家中吃藥後卻對藥物過敏而突然暈倒，她的4歲兒子很機靈的馬上呼叫Siri求救，順利的聯繫到救護中心，成功撿回媽媽一命。

據《每日郵報》報導， 29歲的孕婦潔絲（Jess Austin）已懷孕3個月，日前在家中因為孕吐不止於是服用止嘔藥，沒想到卻對藥物過敏而暈倒。潔絲4歲的兒子奧斯汀（Beau Austin）趕緊拿起媽媽手機並呼叫Siri說，「嘿Siri，幫我叫救護車，我的媽媽昏倒了」，結果成功打通999報案中心，並聯繫到威爾斯緊急醫療服務中心。

接線員佩奇（Ashley Page）接到電話後，才得知家中只有母子兩人，於是想辦法安撫奧斯汀情緒，想辦法取得他們家地址，當時傑絲曾短暫恢復意識，確認了地址後又再度昏倒，佩奇耐心告訴奧斯汀嘗試喚醒媽媽並且保持冷靜，直到救護人員抵達，也成功撿回一命。

奧斯汀聰明又機靈的表現也獲得威爾斯醫療服務中心頒發的證書，潔絲事後感動表示，「我為我的兒子感到驕傲，如果他沒有這麼做，悲劇可能就會發生。」她說，奧斯汀會這樣使用Siri真的很不可思議，根本不知道他什麼時候學會的。

不僅奧斯汀的父母，連社區的小學校長路易斯（Louise John）也對奧斯汀的表現感到驕傲，「奧斯汀的故事讓我們了解到，學校應該教育所有的孩子清楚了解自己家中的住址，並知道在緊急狀況下應該怎麼做。」

▲▼4歲機警兒靠「SIRI」救回媽媽一命 。（圖／威爾斯緊急醫療服務中心網站）

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