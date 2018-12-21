台指期跳空開低陷入9600點保衛戰　電子期腿軟、金融期苦撐

▲美股連續2天呈現重挫走勢，台股期貨市場難逃波及，一舉陷入9600點保衛戰。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

在美國聯準會（Fed）釋出升息、縮表計畫下，以及美國總統川普威脅關閉政府，，美國股市連續2天大幅收低，其中道瓊工業指數大跌464點，連帶拖累日、韓股同步拉回，台指期今（21）日開低走低，電子期走軟、金融期表現相對抗跌，早盤下挫逾30點，陷入9600點保衛戰。

美國聯準會持續升息步伐，加上川普揚言關閉政府，點燃投資人不安情緒，引發美股3大指數重挫，其中道瓊工業平均指數終場大跌464.06點，跌幅1.99%，收在22859.6點，創14個月新低；那斯達克指數也跌108.42點，跌幅1.63%，收報6528.41點；標準普爾500指數收低39.54點，跌幅1.58%，以2467.42點作收。

台股期現貨周四慘遭空頭襲擊，台股開跌53.92點後跌幅進一步擴大，所幸在蘋概三雄、金融族群同步走弱下，指數重挫逾百點，一舉失守9700點關卡，終場大跌108.69點，收在9674.52點，成交值新台幣936.27億元，3大法合計賣超台股101.57億元，其中自營商賣超38.19億元、投信買超1.25億元，外資及陸資賣超64.63億元。

美國聯準會升息1碼，拖累台指期開低走低，三大期指中又以電子期跌勢最為明顯，金融及非電金類股表現較為抗跌，終場下跌106點，以9641點作收，成交量14萬1720口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3274口至8782口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1810至4萬623口。

法人表示，受美股走弱影響，加上國際情勢尚未明朗化，台股下滑力道也較為明顯，櫃買市場同樣表現疲軟，不過在外資休假之下，預料量能將持續萎縮，短線上大盤將以狹幅震盪格局為主，操作上建議謹慎保守。