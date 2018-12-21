台股開跌40點後止血　外資放假內資撐盤、無畏美熊拖累



▲台北股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

受到美國聯準會（Fed）升息、縮表計畫，以及美國總統川普威脅關閉政府影響，20日美國股市大幅收低，那斯達克指數盤中一度落入熊市，今（20）日拖累日、韓股早盤同步拉回，台股也面臨外資重重賣壓。集中市場加權指數開盤受到連累下跌25.54點、以9648.98開出，成交金額新台幣14.6億元。隨著權值股早盤受重壓，電子股全跳水，跌勢緩和，目前最低來到9632.84點。截至上午9點12分，跌幅收斂，指數暫報9653.54點。

八大類股早盤跌多漲少，電子股、半導體跌逾0.6%-0.8%以上，僅食品股與汽車股表現稍有撐。蘋概三王皆下挫，股王大立光（3008）跌逾1.4%、權值股台積電（2330）、鴻海（2317）也跌近1%。金融股受到央行利率連十凍影響，今日欲振乏力，大多開跌下挫0.2%-0.4%，惟少數個股力撐平盤。

在經濟數據不如預期、美國聯邦政府恐因邊界牆資金紛爭而關閉、原油期貨創去年7月新低以及大陸駭客攻擊美國企業等利空消息的衝擊下破底。道瓊工業指數收22859.6點，重跌464.06點或1.99%，道瓊兩天跌幅已超過800點，5天跌幅超過1700點，為14個月來的新低；S&P 500指數收盤跌1.58%至2467.42點，下挫39.54點；納斯達克指數跌1.63%至6528.41點，跌108.42點。

台股近期多上下震盪，投信法人建議，基於年底前外資參與度下降，近日台股量能勢必偏弱，加上國際政經局勢仍顯動盪，預期盤勢不易有所表現，或將維持現有偏弱格局，建議現階段操作最重要的還是精選個股，選擇獲利表現和長線趨勢佳、評價合理的個股。

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