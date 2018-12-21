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聯準會不甩川普「12道金牌」　謝金河：全球股市皆遁入空頭

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普的「12道金牌」仍喚不回聯準會。（圖／路透）

 財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河昨（20）日在臉書發文指出，川普一直以來經常利用推特告訴美國民衆目前的經濟狀況，試圖透過這樣的方式來爭取選民支持，但近期美股持續下挫，川普甚至連續12次在推特發文要求聯準會（Fed）不要再升息了，但仍擋不住聯準會升息的決定。

謝金河表示，道瓊工業指數在12月已大跌2387點，跌幅甚至超過10月的1342點，擔心股價挺不住，川普連續12次在推特發文，要求美國聯準會不要再升息了，但聯準會理事會仍在20日以10:0通過升息一碼，將Fed基本放款利率拉升至2.25到2.5%，道瓊工業指數從原先上漲364變成下跌351，上下幅差達716點，「這一記長黑，讓美股扭轉空頭排列頹勢無望」。

謝金河也提到，聯準會主席鮑威爾 （Jerome Powell）面對記者的提問「理直氣壯」的表示，「在聯準會的決策過程中，政治考慮沒有任何角色，我們照著一直以來的作法，沒有任何因素可以改變我們的原則」，完全沒有將川普的「12道金牌」放在眼裡，展現了美國聯準會的獨立性，這正是美國最令人稱道的政治體制。

他也提到，先前川普和習近平才在G20上達成休兵恊議，但美國東岸檢察官卻下令拘捕華為公主孟晚舟，這對不了解美國三權分立制度的中國來說是不可思議的事，這次的聯準會獨立決策也有異曲同工之妙，但也苦了全球投資人，目前全球股市全都遁入空頭市場。

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