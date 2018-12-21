英研究：無現金環境仍不成熟　數百萬人將成金融難民

▲英國一份報告指出，社會還沒有完全做好進入完全無現金支付世界的準備。（圖／記者曾婉婷攝）

財經中心／綜合報導

行動支付、信用卡、電子票證等非現金支付方式愈來愈夯，外媒報導指出，許多較為富裕的國家已經開始嘗試拋棄實體貨幣，蘋果等科技巨頭也紛紛宣揚行動支付等數位交易有多方便及安全，眼下看來無現金交易將逐漸變成一種趨勢，但英國一份報告指出，社會還沒有完全做好進入完全無現金支付世界的準備。

據CNBC報導，英國週三（19）公布的「Access to Cash」研究指出，縱使行動支付、信用卡等無現金交易愈來愈夯，但現代社會其實還沒完全做好迎接無現金社會的準備，以英國為例，若是真的進入無現金社會，將有數百萬人被排除在外，其中包括全窮人、又債務的人、殘疾人士或是任何有財務困難的人。

在美國，現金交易的比例出現下降已經引起請關注，新澤西州甚至正在考慮立法禁止只限非現金交易的店家。但在北歐，估計只剩下約2成的交易是採用現金，甚至有1/5的瑞典人表示，他們根本不會去提領現金。

報告指出，目前英國一半的人口，約2500萬人，是使用現金作為作為主要交易工具，但10年後，現金交易的比例可能會降至10％。該報告的主要作者Natalie Ceeny表示，英國並非完全不可能邁向「無現金社會」，但顯然目前英國尚未準備好，因為若是現在成真，許多人將面臨邊緣化、債務增加和成本上升。該報告也警告，若是遭受到網路攻擊或設備出狀況，非現金支付恐將因此癱瘓。