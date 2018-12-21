臉書再度醜聞纏身　官方發新聞稿急滅火

▲臉書（Facebook）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook）今年可說是醜聞不斷，除了年初非常嚴重的劍橋分析事件外，近期又遭外媒《紐約時報》踢爆有150家企業與臉書達成協議，出現侵害用戶隱私的情形，而對於這樣的指控，臉書官方則緊急發出新聞稿滅火。

據《紐約時報》踢爆的內容，包含亞馬遜（Amazon）、Spotify、Netflix在內的150家企業，與臉書達成協議，可以不經過用戶同意，存取上億臉書用戶的個人資料，甚至閱讀、傳送、刪除用戶的對話紀錄，用戶也不得透過隱私設定來阻止這些行為。

對於這樣的指控，臉書發出新聞稿表示，對於有媒體指控該公司與其他公司合作，能在用戶不知情的狀況下查看用戶的個人訊息，以及向用戶友人發送私訊，這些都是不實指控。臉書更解釋，會與這些公司進行合作，是要讓用戶能更方便留言和分享訊息，且在與相關企業達成合作協議時，雙方就已明訂哪些資料可獲取，哪些不行。

臉書以合作企業的Spotify和Netflix舉例，透過與這類影音、音樂串流應用程式進行應用程式介面合作，用戶將能在平台上和朋友分享影片、音樂等內容，臉書認為這與能透過亞馬遜的智慧與音助理Alexa來朗誦電子郵件或透過蘋果的電子郵件應用程式來收發、閱讀用戶的電子郵件是一樣的道理。

今年臉書可說是醜聞不斷，這樣的情況也反映在該公司的股價上，該公司股價今年以來已經下跌超過25％，與今年7月的股價高峰相比，更是下跌近40％。