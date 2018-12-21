躺床6年沒走過路！他體重596kg是「世上最重的人」　縮胃2次要減肥

▲胡安。（圖／翻攝自Facebook／Juan Pedro Franco）

國際中心／綜合報導

來自墨西哥的33歲男性胡安（Juan Pedro Franco）2016年時，因為重達1312磅（約596公斤）的體重，被評選為世界上最重的人，但是過胖的身材導致他患有糖尿病、器官衰竭等嚴重疾病，於是他決定開始減肥，並在今年11月時成功地進行了將胃縮小的手術。對此，胡安開心的表示，在過了整整6年躺在床上的生活後，他終於能夠完成在地上走路的夢想了！

根據外媒報導，胡安在2016年12月時，被選為世界上最重的人，體重足足重達596公斤，更因為肥胖的關係，造成他的身體十分不健康，因此他在2017年時決心開始減肥；他先是進行了一次的手術，已縮減75%的胃，此後嚴格實行飲食管理，並順利地減到496磅（約225公斤）。

雖然已經有稍稍減肥成功了，不過這樣的體重仍然讓胡安的心臟，處於極有可能會停止的風險當中；於是他在今年11月22日時，進一步的再對胃進行縮減手術，目標是造出一個小於雞蛋大小胃袋，手術僅花上1個小時就完成，而且取得了成功。

胡安在接受縮胃手術前表示，最重要的是，這個手術能讓我再次走路，我已經有足足6年的時間，沒有離開房子或是用雙腳行早到任何地方了。報導中指出，在胡安的成長過程當中，他的體重總是處於超重狀態，在十幾歲時的一場車禍，讓他陷入昏迷跟必須躺在床上，當時他的身體有超過一半的部分都受傷，讓他不能輕易移動。

外科醫生庫茲（Jose Castaneda Cruz）一直以來都在監督胡安的體重，他說，通常這些肥胖患者會死亡是因為沒有接受治療，雖然醫生們得承擔風險，但是治療對患者來說是一個機會。胡安表示，能夠走到2步、3步，對他來說就是一個非常大的成就了，很開心現在大家能夠看到他在行走；儘管減肥計畫仍得持續進行，但是胡安希望可以在某天丟掉「世界最重的人」的頭銜，若是真的實現，他要來好好慶祝。