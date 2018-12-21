兒去世2週就是不下葬！　家人天天圍棺材高歌：上帝會叫醒他

#COL Relatives and friends of Venezuelan migrant Cesar Alexis Blanco mourn during his ninth day of wake as they refuse to bury him waiting for his resurrection in Cali AFPphoto by LuisRobayo pic.twitter.com/xdTXJHeIvw pic.twitter.com/hWZmC4kw0q — Argemiro Jaramillo (@ArgemiroElPrimo) December 20, 2018

國際中心／綜合報導

20歲的委內瑞拉男子布蘭寇（Cesar Alexis Blanco）在10日時，於哥倫比亞的卡利意外遭到槍殺，身上中了3彈後不治身亡，不過事發至今已經過了2周的時間，他的屍體仍放置於家中的棺材裡，沒有做任何的保存措施，並且開始吸引蒼蠅和發出難聞氣味，令附近鄰居苦不堪言，而這一切竟然是因為他的父母收到「上帝的消息」，相信兒子總有一天會復活。

根據外媒報導，布蘭寇與家人在2年前，因為家鄉委內瑞拉的經濟條件惡劣，成為了大批移民中的一員，隨後搬到哥倫比亞居住；沒想到好景不常，他在10日與朋友於街頭喝飲料時，遭到一名身分不詳的男子近距離射擊，身中3槍後死亡。

不過最奇怪的是，布蘭寇的家庭在兒子死去2周之後，並沒有將屍體埋葬起來，反倒是把屍體放在家裡，每天圍繞著棺材唱歌祈禱跟守夜，而這一切的原因竟然只是因為布蘭寇父母聲稱，收到上帝會叫醒兒子、讓兒子由死復生的消息。

一名福音派牧師表示，他們會邊唱歌邊祈禱，等待布蘭寇醒來，恢復生命；布蘭寇的身體沒有任何奇怪的味道，因為他們已經做好了準備。布蘭寇的爸爸胡利歐（Julio Blanco）則稱，上帝會叫醒兒子，並再度賦予他生命，這就是我們所想要的。

報導中指出，當地已經有一些居民向衛生部抱怨，布蘭寇的屍體很可能會造成環境衛生的問題，從這個家中傳出的怪味跟蒼蠅已擠嚴重干擾到居民；一位居民更稱這個家庭「瘋狂」，因為這個家在期待已經捐贈和被移除重要器官的人，將會死而復生。