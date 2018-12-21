沼澤捕獲5.5m巨蟒！獵人搶救佛州生態系統　賺進1.4萬台幣

▲這條蟒蛇長5.5公尺！（圖／翻攝自Facebook／MyFWC）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州先前施行一項「蟒蛇消除計畫」，作為這項計畫的響應者，蛇獵人約翰（John Hammond）在日前捕獲一條長18英尺（約5.5公尺）、重150磅（約68公斤）的蟒蛇，是該計畫至今抓到最大的一條蛇；而他更因此獲得捕蛇的報酬450美元（約台幣1萬4），在幫助當地被蟒蛇破壞的生態系統之餘，還能順便讓荷包也賺滿滿。

根據外媒報導，佛州的生態系統先前遭到大量入侵的蟒蛇破壞，蟒蛇獵人聽聞此消息後，因應當地的計畫，開始獵捕蟒蛇，至今已經抓取超過1850條蛇了。

約翰日前在一處大沼澤地發現了蟒蛇，並花了45分鐘的時間將其誘捕上岸，沒想到這條長約5.5公尺、重68公斤的蟒蛇體型過大，無法進入一般裝蛇的袋子，於是約翰抓住蛇的頭部，讓其的身軀纏繞在自己身上，進入事先準備好的帳篷包之後讓蛇自由掙脫，隨後他再將帳篷包成像箱子的形狀，放到卡車上。

報導中指出，這條蟒蛇是消除計畫至今捕獲最大的蛇；這些蟒蛇在20世紀70年代的時候，被當成寵物收購，長度最長可到達20英尺（約6.1公尺）。約翰在捕獲大蟒蛇後，獲得了約台幣1萬4千元當作獎金，他表示，這些蛇吃了澤兔、小老鼠和其他生物，照理說蛇不應該將這些東西吃掉，造成當地的生態平衡被破壞。