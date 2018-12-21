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美國防部長馬提斯宣布「明年2月底退休」　暗諷與川普合不來

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▲▼ 美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）2日出席新加坡亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長馬提斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在推特上宣布，國防部長馬提斯（ Jim Mattis）將會在明年2月底退休。他提到，馬提斯已經擔任這個職位2年，在此期間做出許多「重大貢獻」，非常感謝馬提斯的服務，繼任者將會在近期之內宣布。外媒指出，馬提斯過去在許多國防議題上，與川普都意見分歧。

路透社報導，馬提斯在自己的辭職信中向川普表示，「你有權利擁有一個在各種事務上都與你更合得來的國防部長，我相信對我來說，辭職才是正確的作法」。馬提斯還提到，他一直以來的核心信仰就是，國家的力量與獨特且全面的結盟關係密不可分，「美國是自由世界中不可或缺的國家，若沒有強勁的盟友，或是展現出對盟友的尊重，我們將無法保護自己的利益，或是有效地實行這個角色」。

CNN報導，馬提斯退休的消息時間點敏感，川普在前一天才剛宣布要將敘利亞美軍全數撤回，而馬提斯以及部分高階國防官員都不支持這項決定，尤其近幾個月來，兩人之間的關係越來越糟。川普在10月接受CBS電視台訪問時就已經有提到，他認為馬提斯「有點民主黨」，並且可能會離開。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）分析，川普政權的高階人事異動是過去5任總統以來，頻率最高的。

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關鍵字：國防部,白宮,馬提斯,川普,北美要聞

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