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《明鏡》記者寫假新聞！14篇大規模「虛構故事」曝光　狂拿多數新聞獎

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▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）。（圖／翻攝自European Press Prize官網）

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）。（圖／翻攝自European Press Prize官網）

記者楊絡懸／綜合外電報導

以深度報導聞名、德國重量級時事雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）近日被爆出，一名多次得新聞大獎的記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）承認在60篇刊出的文章中，至少有14篇內容虛構編造，報導事實摻雜自我的想像，並竄改引述對話，震驚全世界。他已經在醜聞爆發後承認所有錯誤，並遭開除閃退，斷送個人職涯。

今年33歲的雷洛希爾斯為《明鏡》寫稿7年，刊登60多篇文章，多次獲獎如CNN年度記者大獎、歐洲新聞獎等，本月稍早，他還以一篇關於敘利亞男孩的故事得到「德國年度最佳記者大獎」肯定，評審稱讚他報導內容具有深刻意義，字行間也充滿詩意。然而現在卻爆出，他的文章部分真實，至少14篇內容是捏造或竄改，甚至在其中編造劇情故事、穿插幻想寫出「不存在的人物」。

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）。（圖／路透社）

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）。（圖／路透社）

整起事件之所以陸續曝光，是由與雷洛希爾斯共事的記者莫雷諾（Juan Moreno）懷疑報導細節有些問題。今年11月，兩人一起報導美國和墨西哥邊界的新聞，但莫雷諾循線發現，雷洛希爾斯根本沒有見過筆下提及的「本人」，當地人對於文章內形容邊境警衛的形象也有些落差，雷洛希爾斯甚至謊稱自己看到一個告示標語寫「墨西哥人禁止入境」、「墨西哥人滾蛋」等字樣。

然而，所有周刊同事都不相信莫雷諾的懷疑。從2007年就在《明鏡》工作的莫雷諾把查到的資料分享給其他同事時，大家都還以為「他故意要陷害雷洛希爾斯」，企圖想要破壞雷洛希爾斯的名聲。資深同事完全無法相信這些指控，上司也不信任莫雷諾。被誤會的莫雷諾就如活在地獄之中，然而雷洛希爾斯卻聰明地反駁所有莫雷諾提出的證據。

《明鏡》高層得到資料後決定與雷洛希爾斯對質。起初，他否認指控，但接二連三的調查都明指他寫的部分內容屬虛構杜撰，真相即將拆穿，雷洛希爾斯終於在上星期承認至少14篇已經刊出的文章是編造而成，他的「虛構報導」中包括一篇關於被司法誤判而囚禁在關塔那摩灣（Guantanamo Bay）監獄的囚犯，和激進組織「伊斯蘭國」（IS）綁架的孩童等內容故事。

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel）記者雷洛希爾斯（Claas Relotius）得CNN年度記者大獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷洛希爾斯得CNN年度記者大獎。（圖／達志影像／美聯社）

雷洛希爾斯對自己杜撰報導的行為感到後悔與慚愧。他從2011年起是《明鏡》自由撰稿的特約記者，去年被雇用為主筆、全職記者，這段期間，他在《明鏡》刊登了約60篇文章，他的報導也曾刊登於《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）週日板、《德國金融時報》（Financial Times Deutschland）和《世界報》（Die Welt）等其他媒體，《明鏡》認為，不排除還有更多造假報導尚未曝光。

「我越成功，就越不想要失敗。我擔心自己落後別人，壓力也越來越大。」雷洛希爾斯坦承，調查期間他難以入睡、內心總是害怕被發現，「我生病了，需要幫助。」他的部門同事也被這件醜聞波及，身心感到錯愕和悲傷，「這種糟糕的感覺，就像是家裡有人死掉了。」

▲德國雜誌《明鏡》周刊（Der Spiegel），雜誌堆。（圖／路透社）

▲《明鏡》周刊陷入造假醜聞之中，嚴重影響德國報章雜誌。（圖／路透社）

《明鏡》於1947年創刊，總部位於德國漢堡，每月銷售量約72.5萬，網路上的讀者超過650萬人，是歐洲最大的出版物。面對得獎多數的「王牌記者」造假醜聞，創刊71年的《明鏡》受到嚴重的打擊，公司內部已成立委員會，調查所有雷洛希爾斯寫過的報導故事。

「這是《明鏡》創刊70年以來最低潮！」《明鏡》作為德國最知名的新聞機構之一，這起報導造假事件對德國報章雜誌帶來嚴重影響。《明鏡》在網站上公告：「雷洛希爾斯的文章暫時不會更動，將保留在周刊檔案內，同時也會提供調查進度註明給讀者了解，並尋求未來的改進機制；如果有讀者願意提供進一步資料，也可以聯絡給《明鏡》，直到完整又透明的調查曝光為止。」

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關鍵字：明鏡,明鏡周刊,假新聞,新聞獎,記者,媒體,德國

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