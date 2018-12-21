美起訴通緝2中國駭客！偷10萬海軍、NASA個資　10多國受害

▲美國起訴朱華和張士龍兩名中國駭客。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）和聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）在20日召開記者會指出，已經起訴並通緝兩名來自中國大陸的駭客，分別名為朱華和張士龍。兩人涉嫌竊取華府的商業和軍事機密，背後還有北京政府的支持。

羅森斯坦在記者會上秀出兩名駭客的照片，他提到，兩人來自知名的駭客組織「APT 10」，與中國國家安全部天津國安局合作，利用中國政府提供的安全服務，竊取了超過45家公司的資訊，範圍包含航空、太空、衛星技術到製藥等領域，美國太空總署（NASA）也是受害者。另外，駭客們還針對美國軍方成員，偷走了超過10萬名海軍的敏感資訊，包含名字、社會安全碼、生日、薪水、電話號碼和Email。

羅森斯坦提到，司法部已經起訴兩人，並針對兩人發出通緝令，受害的還包括巴西、加拿大、芬蘭、法國和德國等11個國家，「這是徹底的詐欺行為，給了中國在相當不公平的優勢，輕易超越遵守國際法規的公司與國家，來換取在全球經濟體中的特權地位」，且中國政府不應該再假裝不知道這些事情。

▲副司法部長羅森斯坦。（圖／達志影像／美聯社）



羅森斯坦也表示，這已經不是首次有中國政府資助的駭客攻擊美國了，這類型針對美國企業與政府部門的犯罪行為自2014年來就沒停過，還有許多國家也受害，這樣的行為是無法接受的，而違法者不會因受到外國政府保護就不追究。他提出數據指出，過去7年間，美國起訴有關經濟的間諜案中，就有超過9成都和中國有關係。

羅伊則提到，美國的行動不是針對中國人民，而是北京當局贊助的駭客間諜，美國無法容忍此類的違法行為。