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川普推特語錄／難道美國就想當中東警察？　出錢出力什麼都沒得到

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統繼昨日宣布自敘利亞撤軍之後，今天再度表明美國不願當「中東警察」，部會再把寶貴的人命和金錢花費在保護他人身上。另外，川普又威脅除非邊境隔離牆獲得經費，否則將不再簽署任何法案，並稱民主黨人也已經意識到這點。

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►►川普推特語錄／當民主黨人說沒圍牆也有安全　記住他只是一名政客

▼當我不情願地簽署綜合法案時，領導階層承諾我興建隔離牆和邊境安全將在年底前（也就是現在）完成。但這沒有發生！我們像笨蛋一樣爭取其他國家的邊境安全，卻不是為我們心愛的美國。這樣不好！

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▼說了太多的隔離牆，人們都忽略了邊境巡邏隊、移民及海關執法局和我們偉大的軍隊在南部邊境出色的表現。還記得大篷車嗎？他們沒辦法通過，已經沒人繼續了。邊境很嚴密。假新聞都保持沈默！

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▼民主黨知道鋼板（蓋牆用的）對邊境安全來說是必要的，他們把政治凌駕於國家之上。他們剛開始意識到，我不會再簽署任何法案，包括基礎建設，除非有了完善的邊境安全。美國贏了！

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▼不管假新聞怎麼說，俄羅斯、伊朗、敘利亞和許多其他國家對美國撤軍感到不高興，因為他們現在得自己對抗IS和其他人了，他們討厭這樣。我打造出全球最強大的軍隊。IS攻擊我們，注定會滅亡。

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▼難道美國想要當中東警察嗎？付出寶貴的生命和數以兆計美元保護別人，卻什麼都沒獲得，且幾乎沒人感謝我們，我們到底在幹嘛？我們想要永遠駐守在那裡嗎？是時候讓別人來戰鬥了。

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▼從敘利亞撤軍並不奇怪，我多年來一直致力於此。6個月之前，當我公開表示希望撤軍時，我同意再呆久一點。俄國、伊朗、敘利亞和其他人都是IS在當地的敵人，我們卻在做他們的工作。回家重整的時候到了。讓美國再次偉大。

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ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：川普,推特,北美要聞

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