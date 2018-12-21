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盤前／美股陷熊市　台股倒數一周封關精挑個股避空頭

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美股陷入熊市，耶誕行情告吹，台股近期也上下震盪，投信法人建議，現階段操作最重要的還是精選個股，建議選擇獲利表現和長線趨勢佳、評價合理的個股...

今（21）日盤勢分析

聯準會升息並表示將維持縮表速度，加上川普揚言關閉部分政府的可能性大增，拖累美股表現持續低迷。投資人欠缺信心，導致美股第4季走勢淒慘，道瓊指數與標普500指數相繼陷入技術修正，月初以來已大跌超過10%，恐締造1931年經濟大蕭條以來最糟12月表現。

法人表示，今年倒數7個交易日，12月來台股已累計下跌213點，由於法人賣盤傾巢而出，國際股市震盪，不看好12月台股作帳、紅包行情，台股恐寫下2001年或2002年以來最慘12月。美股重挫已跌破23000點，台股外資賣壓恐持續，前波低點9616點岌岌可危。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期宜應持盈保泰，中期則可逢低買進產業維持增長動能、不特別受制大陸、美國貿易單且殖利率優於市場的個股，5G、新能源交通工具、主力市場在北美的個股是可以關注的方向。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，加權指數未再破9,400點前低，顯示下檔支撐力道，現階段上市股票現金股息殖利率達4.4%，加權指數、櫃買指數股價淨值比略低於近五年均值，均給予資金相對較佳進場點。現在至2019年第一季季底為財報空窗期，盤面並有5G、電動車等明確題材，以評價低估、具未來發展潛力的中小型股較有表現機會。

12月20日台股盤勢

美國聯準會（Fed）升息影響投資人信心，讓美股重挫，日、港與陸股同步震盪走弱，而台股今日開低盤整，早盤隨後在買盤進駐下，權值電子股跌幅收斂，原本站回9700點，但午盤後又跌逾百點，摔下9700，盤面強勢族群以高雄概念股為主。集中市場加權指數終場以9674.52點作收，下跌108.69點，跌幅1.11%，成交量新台幣936.3億元。

12月20日美股盤勢

在經濟數據不如預期、美國聯邦政府恐因邊界牆資金紛爭而關閉、原油期貨創去年7月新低以及中國大陸駭客攻擊美國企業等利空消息的衝擊下破底。道瓊工業指數收22859.6點，重跌464.06點或1.99%，道瓊兩天跌幅已超過800點，5天跌幅超過1700點，為14個月來的新低；S&P 500指數收盤跌1.58%至2467.42點，下挫39.54點；納斯達克指數跌1.63%至6528.41點，跌108.42點。

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關鍵字：盤前,台股,大盤,加權指數,美股,亞股,股市,Fed,央行,升息

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