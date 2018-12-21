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普丁：俄羅斯強大西方備感威脅　要成為「世界第5大經濟體」

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▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天在年終記者會上說，俄羅斯愈來愈強大，讓西方備感威脅，未來會更進一步促進經濟發展，「俄羅斯應有所突破，成為世界第5大經濟體」。

普丁近來民調滿意度下降，已經跌破50%。他今天舉行年終記者會，從俄國與烏克蘭持續未決的對峙，到與華府愈來愈冷淡的關係等國際緊張局勢，侃侃而談。

普丁面對上百名記者，以經濟主題為開場，拋出一連串成長數據，今年前10個月經濟成長率達1.7%，大致符合預期，失業率則下降。全年成長率預估為1.8%。
，「重點是我們必須進入新的經濟聯盟。我們的經濟規模很可能達到世界第5大。我想，我們可做到。」

根據國際貨幣基金（IMF），俄羅斯經濟產值約1.5兆美元，目前世界排名第12名。IMF排名前5名依序是美國、中國、日本、德國、英國。

在外交政策方面，針對華府宣布退出中程核導彈條約，普丁警告會導致「國際武器控管體系崩解」。他稍早說，俄國將發展新飛彈，以回應美國總統川普突然退出這個冷戰時期的關鍵條約。

記者問到西方國家對俄國的制裁，普丁說，這些都會伴隨俄國的國力成長而來，「一個強大國家的展現，必須受到認真看待。直到最近，人們還認定不會再有這樣的國家。」

普丁駁斥間諜醜聞，如雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英格蘭被毒害事件，是捏造用來損害俄國的地位「如不是斯克里帕爾父女，他們也會羅織其他罪名。」

普京在去年的年度記者會上共回答了55個問題，其中6個是由外國媒體提問。根據以往慣例，普丁的年度記者會通常會舉行超過3小時，其中最久的一次在2008年，總時間長達4小時又40分鐘。

在過去的記者會上，有許多記者為了吸引普丁的注意，帶著巨大又明顯的海報，而今年為了終結該亂象，克里姆林宮已經要求媒體所攜帶的海報不能過大，以防阻礙鏡頭拍攝。

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關鍵字：普丁,俄羅斯,第5大經濟體,第五大經濟體,年度記者會

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