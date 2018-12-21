進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

▲勞動部公布9月未足額進用身心障礙者名單，其中私立單位又以力晶科技居首。（示意圖／取自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公告今年9月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，其中私立義務單位力晶科技已連續5個月未足額進用居榜首，公立單位則以新進榜的中研院最多。

根據勞動部統計，截至9月底，依據身心障礙者權益保障法規定全國應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7281家，應進用身心障礙者5萬7332人，實際進用8萬3311人，已超額進用2萬5979人，超額進用45.31%。

未足額進用單位計1670家，占總應進用家數9.66%，其中公立單位56家，占未足額進用單位3.36%；私立單位1614家，占未足額進用單位96.64%，不足進用人數合計2388人。公立單位未足額進用56家，其中47家不足進用1人，私立單位未足額進用1614家，其中1333家不足進用1人。

勞動部勞動力發展署表示，從私立未足額義務單位中，力晶科技股份有限公司自今年5月起已連續5個月蟬聯第1，且不足人數逐月遞增，9月不足進用22人，已請地方政府輔導改善未足額進用情形。

緊追在後的是富邦人壽保險股份有限公司不足進用20人，與8月相比不足人數增加2人，發展署指出，目前已對身障外勤業務員重新調整績效考核標準及獎勵措施穩定就業，並鼓勵各部門釋出職缺進用身障者，不足額人數於10月份降至3人，而第3名則為元大商業銀行，不足進用16人，與8月相較無增減，元大銀行已持續透過各就服單位及民間團體媒合，同時也在求職網站身心障礙人才招募專區刊登徵才訊息，改善不足額情形。

至於公立單位又以中央研究院不足進用6人，主要是因招募短期計畫人員，導致員工總人數增加而不足進用，已陸續進用身障者擔任研究及行政工作，11月可望足額。

另外衛生福利部玉里醫院、監察院、衛生福利部臺東醫院、國立嘉義高級商業職業學校、台中捷運股份有限公司、花蓮縣鳳林鎮公所、基隆市信義國小及台北市逸仙國小等8家單位皆不足額進用2人併列第2，其餘單位均不足進用1人，其中台中捷運股份有限公司因員工總人數增加致不足進用外，其餘單位均因身障員工離職或過世未能及時遞補致不足進用。