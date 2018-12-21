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立凱電攜手南韓樂金化學　打入歐洲汽車供應鏈

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▲磷酸鋰鐵龍頭立凱電立下2020年成為全球第一大鋰電材料專業製造服務大廠的目標。（圖／翻攝自立凱電官網)

▲立凱電攜南韓樂金化學打入歐系車廠。（圖／翻攝立凱電官網)

記者姚惠茹／台北報導

立凱-KY（5227）宣布，攜手南韓樂金化學公司（LG  Chem Ltd），旗下鋰鐵電池產品將銷售給歐洲知名汽車大廠，預計2019年正式出貨，意味著，立凱電躋身為歐洲車廠供應鏈中，搶入每年高達200億美元的龐大商機，法人推估首年訂單就可望貢獻營收規模高達約2億台幣。

現今多數汽油車車用電瓶仍採用12V(伏)的鉛酸蓄電池，但鉛酸電池不僅高度污染環境、壽命短，且有易膨脹變形的問題，電瓶最主要的功能在於提供引擎發動時所需瞬間強大電力，並應付發電機不堪負荷時的額外電源供應，對於設計越來越複雜、由上百種、上千種電機電子所組成的汽車來說，電瓶所扮演的角色越來越重要。

隨著環保意識抬頭，更重要的是未來自駕車、智慧汽車講求輕量化再升級，汽車12V鉛酸電池將逐步淘汰，由鋰鐵電池取而代之，目前汽車鉛酸電池每年全球市場高達200億美元，因此吸引不少國際電池大廠紛紛把市場鎖定在這一塊領域，其中樂金化學更是搶得先機。

立凱電表示，近年來公司持續轉型，憑藉著多年來在磷酸鐵鋰正極材料的專利與技術實力，站上最有利制高點，加上深耕此領域已有5年，終於獲得大廠認證，獨家供貨，這也是立凱電首次與樂金化學的合作，不過由於車用電瓶從鉛酸升級成鋰鐵電池現在才剛起步，因此看好此市場將至少有20年以上不可替代的重要性，並成為汽車產業下世代的新趨勢。

立凱電過去主要客戶為大陸公共汽車廠，這次在歐系車廠成功出擊，為轉型至不依賴政府補貼產業的首張海外訂單，立凱電將在2019年正式小量出貨，法人推估首年訂單就可望貢獻營收規模高達約2億台幣。

此外，立凱電將採取分散式供應鏈，大陸市場產品由貴州立凱供貨，海外市場則由台灣廠出貨，因此公司也樂觀看待，在打入歐系車廠供應鏈後，將有利於後勢開發其他車廠新客戶，未來商機可期。

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關鍵字：立凱電,樂金化學,鋰鐵電池

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