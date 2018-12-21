NASA驚爆伺服器遭駭客入侵！12年員工個資機密全外流

▲NASA驚爆伺服器遭駭客入侵，12年員工個資恐外流。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



美國太空總署（National Aeronautics and Space Administration，NASA）發布內部通知指出，他們在10月23日時發現有駭客入侵了「存放員工資訊」的伺服器，恐怕導致2006到2018年間所有任職員工的資料外洩。NASA目前僱用了17,000多名員工並發布聲明指出，將為員工提供身份保護在內的服務，不過對於駭客具體身分則未詳細說明。

綜合外媒報導，NASA向員工寄發電子郵件，懷疑有駭客入侵了存有員工詳細訊息的2台伺服器。經過初步調查，駭客存取的其中一台伺服器還存放了員工的「社會安全碼」與其它的個人身分資訊。據了解，NASA目前僱用了17,000多名員工，駭客恐已取得相當多的個資。

NASA透過聲明表示，將為所有公司員工提供「包括身份保護在內的服務」，不過對於駭客的具體身分則未詳細說明。

報導也指出，首當其衝的是NASA機構公務員（NASA Civil Service），只要是在2006年7月到2018年10月期間上任或是調換單位的員工都可能受到駭客波及。

針對駭客風波，NASA已經立即採取措施來保護伺服器資料，並連同聯邦網路安全專家一同展開調查，目前尚在評估個人資料外洩的規模並識別受影響的員工，未有確切數據公開，只有強調NASA所執行的任務未受到駭客行為影響。