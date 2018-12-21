美國不爽再當「中東警察」　川普：該讓別人去戰鬥了！

▲駐敘利亞美軍士兵執行任務，前哨部隊用望遠鏡朝土耳其邊境方向觀察。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布自敘利亞撤軍後，20日再度透過推特表態說，美國已經不想再充當「中東警察」，花費大量寶貴生命和金錢去保護他人，卻不受待見也一無所獲，應該讓其他人去戰鬥了。川普一向奉行美國優先政策，稱此舉是兌現競選承諾。

川普在推特發文說，從敘利亞撤軍一點都不意外，這是兌現多年前的競選承諾，是時候讓美軍歸鄉重建，讓俄羅斯、伊朗和敘利亞等國家去做他們本來就該做的工作。

川普推文寫道，「難道美國想要當中東警察嗎？付出寶貴的生命和數以兆計美元保護別人，卻什麼都沒獲得，且幾乎沒人感謝我們，我們到底在幹嘛？我們想要永遠駐守在那裡嗎？是時候讓別人來戰鬥了。」

川普又說，無論媒體如何報導，事實上「俄國、伊朗、敘利亞和對美國撤軍不高興，因為他們現在得自己對抗IS了。」川普自誇自己打造出世界上最強而有力的軍隊，稱IS攻擊美軍是自取滅亡。

川普政府19日宣布撤回駐守在敘利亞的美軍部隊，但五角大廈沒有提供撤軍的確切時程，僅說國防部已經啟動駐敘美軍返國的程序，但仍會繼續與盟友合作，在世界各地打擊IS。川普昨日親自推特上發表影片稱，「在打擊IS取得歷史性勝利後，該把我們偉大的年輕人們帶回家。」