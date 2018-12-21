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梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

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▲▼英國首相梅伊（Theresa May）13日抵達布魯塞爾參與歐盟峰會。（圖／路透）

▲梅伊政府面對國內議會分歧和歐盟被動支持的情勢，開始準備面對無協議脫歐。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國梅伊（Theresa May）政府面對國內對脫歐協議的分歧 ，以及歐盟被動地給予支持，已開始為「無協議脫歐」的選項做準備，將官方的脫歐指導書中對於沒有達成協議的不確定性字眼刪除。然而，梅伊的發言人20日表示，歐盟已清楚表態不同意「有條件地無條件脫歐」，顯示達成協議的決定勢在必行。

根據《路透社》報導，距離英國離開歐盟不到100天，議會意見分歧，甚至傳出舉行第2次脫歐公投的選項，遭到梅伊明確否認，也間接說明脫歐勢在必行，增加無協議脫歐的可能性，其中最大的癥結仍圍繞在愛爾蘭「硬邊界」問題。

▲▼柯維尼警告，這場無協議的脫歐，將帶給愛爾蘭一段「非常不舒服的時期」。（圖／路透）

▲愛爾蘭副總理柯維尼警告，無協議脫歐，將帶給愛爾蘭一段不舒服的時期。（圖／路透）

愛爾蘭近日宣布首波因應英國無協議脫歐的重大計畫，一份長達130頁的文件詳細說明港口和機場的基礎建設方針，以及數十項立法，來保障國內的衛生系統和鄰近北愛爾蘭聯合電力市場的問題。愛爾蘭副總理科維尼（Simon Coveney）表示，政府正在做很多規畫，相信愛爾蘭不會有任何糧食、藥品短缺的問題。

▲愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（圖／路透社）

▲愛爾蘭總理瓦拉德卡認為脫歐核心問題仍是在海關和法規上是否一致。（圖／路透社）

對於邊界問題，愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)認為，問題只會發生在英國無協議脫歐後，逕自改變規則，才會出現硬邊界的問題，沒有人想要一個強硬的邊界在都柏林（Dublin）、貝爾法斯特（Belfast）,、布魯塞爾（Brussels）或是倫敦London，但必須在海關和法規上保持一致。

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關鍵字：脫歐,英國,歐盟,愛爾蘭,硬邊界

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