　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

留佩萱／過節不一定要快樂，好好照顧自己就好

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲過節的氣氛，特別容易勾起過往的回憶與人事物，尤其是那些失去的東西。（示意圖／記者謝盛帆攝）

●留佩萱／美國心理證諮商師，美國賓州州立大學諮商教育博士候選人。

「我想要買禮物給他，但是，今年我連買禮物給他的機會都沒有了。」去年十二月初的一次諮商會談中，我的個案哭著對我說；這是她和她的前男友分手後的第一個聖誕節。

在美國，從感恩節（十一月的第四個禮拜四）結束後，就會開始充滿著聖誕節的氣息，像是廣播廣播放著聖誕節歌曲、走到各地都掛滿著聖誕裝飾品，每首聖誕歌曲和裝飾都在提醒你───聖誕節要到了，這應該是個家族團圓聚會、替心愛的家人或伴侶準備禮物、應該是個充滿溫暖與愛的日子。但是對很多美國人來說，每年的十二月二十五號，是一年當中最難熬的一天。

事實上，不管是美國感恩節、聖誕節、元旦新年、還是台灣的中秋節、農曆新年…等等，對很多人來說，都充滿著悲傷與創傷記憶，焦慮、壓力、痛苦與憂愁。過節的氣氛，特別容易勾起過往的回憶與人事物，尤其是那些失去的東西。

節日，喚起失落與哀傷

在心理諮商裡談的「失落與哀悼」（grief and loss）不單單指過世的親人或朋友，它可以是失去的任何一種狀態───親人、伴侶、朋友、寵物去世、一段戀情的結束、失去一段婚姻、失去健康（像是被診斷出有癌症或是因為意外失去身體的一部分）、失去原本該有的孩子，像是流產…等等。以前，談到哀悼（grieving）就會提到Kubler-Ross （1969）提出的面對失落與哀悼的五個階段，這五個階段依序為「否認」（denial）、「憤怒」（anger）、「討價還價」（bargaining）、「沮喪」（depression）、以及最後一個階段「接受」（acceptance）。好像面對失落和哀悼時，你必須要照著這個流程走，走到了最後階段「接受」後，就一切應該沒事了。

但人在面對失落與哀悼時並不是如此，並不是像Kubler-Ross提出的五個階段一樣，照著走、走完就沒事了。每一個人面對失落與哀悼的方式都不一樣、會產生的感覺和情緒也不一樣───沒有哪一種方式才是正確的，因為每個人都有自己哀悼的旅程。

面對失落與哀悼，雖然時間久了，或許人會慢慢好起來，但這不代表失落與哀悼有一個「期限」；就算你愛的人已經去逝很久了、或是前段戀情已經結束很久了、或是你以為自己已經調適好了，一到過節，就很容易喚起這種失落與哀傷。你可能聽到一首耶誕歌曲、收到一張賀年卡、或是回到熟悉的家鄉後看到熟悉的景物，這些都有可能會讓你想起以前曾經擁有但已經不在的人或物。

你準備好過節了嗎？

我的一位個案剛經歷分手，她告訴我，她一整個禮拜的感恩節假期都過得很痛苦，因為回到家鄉後，她想起了她和她高中時期前男友在一起的那一段時光，讓她很悲傷。除此之外，她和她前男友不只家住在附近，兩家人以前還常常一起過感恩節和聖誕節。「我回家的那一個禮拜每天都不敢出門，因為我怕在外面會碰到他！」她說。還有另外一位大學四年級的個案在感恩節前夕也很焦慮地告訴我說，她很害怕感恩節回家後的家族聚會，因為每個親戚都會問快要畢業的她，「妳怎麼還沒找到工作？」

過節時的家族聚會，對很多人來說是個壓力、焦慮、與沮喪的製造機。親戚們不斷詢問「什麼時候畢業啊？」「找到工作了沒？」「交男（女）朋友了沒？」「薪水多少？」「什麼時候結婚？」「什麼時候生小孩？」等等，實在會讓人招架不住。而如果你又剛好經歷失落像是離婚或分手、你的父母離婚、有親人或朋友去逝、今年流產等等，親戚不斷轟炸的問題就是不斷挖起你心理的創傷。或者，你是同性戀但還沒有向父母及親戚出櫃，或是出櫃了但不被親友接受，家族的冷言冷語、尖酸評論，都是一次又一次的傷害。

我也曾經聽過一位丈夫剛過世的妻子說，在過聖誕節期間，她的親戚朋友完全沒有提到她的丈夫的名字───因為這些親戚們害怕如果提起已逝丈夫的名字會讓她難過。「但他們都不提到我去逝的丈夫，好像我丈夫從來不存在一樣。」這使她聖誕節期間感到非常痛苦與疑惑。另一位丈夫去世好幾年的妻子說，過節期間親友到她家，聽到她說還在思念已逝的丈夫時驚訝的說，「都已經過了這麼久了，妳怎麼還在難過？」

過節返鄉，看到熟悉的景物也可能會喚起創傷經驗的記憶，像是如果小時候有被家族親戚或是父母的朋友性侵害（在美國，數據指出被性侵的孩子中有百分之九十是被認識的人侵害，只有百分之十是被陌生人性侵）、或是你有個充滿創傷的童年，回到家鄉可能會讓你想起那段創傷經驗，甚至你可能還需要再度見到那位侵害你的親戚。

過節不一定要快樂，你可以這樣照顧自己

節日特別容易觸發這些情感與悲傷，這都是非常正常的。已經過了很久，但突然間又想起來這些痛苦悲傷的情緒，這不代表你很脆弱或很糟糕，這是人的正常情緒。過節期間，請好好照顧自己的身體與心理健康，你可以做的事情有很多：

準備好過前期間可能會遇到的事情

準備好過節───除了想好過節期間要去哪裡渡假外，還有如何面對過節期間會有的情緒波動，這些都是很重要的。當我的諮商個案在感恩節前夕告訴我，她對於親戚會詢問她找工作的事情非常焦慮時，我們就在諮商會談中一起討論、計畫要如何面對親戚可能帶來的壓力和焦慮。我帶著她練習，當親戚們問她關於找工作、畢業等等的問題時，可以如何解釋。以及在面對親戚們可能說出的帶有評價的言論時，她可以如何回應他人以及如何和自己對話。像是在內心不斷提醒自己：「姑姑／叔叔對於我的領域如何找工作不了解，所以才會說出那樣的話。我知道我自己在做什麼，我做得很好。」感恩節結束後，她笑著對我說，因為先有足夠準備，所以這次過節少了很多焦慮。過節前，先想好可能會被問到那些問題以及該如何回答，並且多練習幾次回答的句子。有充足的準備，會讓你在實際面對時輕鬆許多。

足夠睡眠

過節期間因為要參加許多家族聚會或是出遊，常常會犧牲掉了睡眠時間。睡眠不足除了導致無法專注思考外，也會造成情緒容易起伏像是比較易怒，在過節期間也要保持足夠的睡眠，才能更照顧自己的情緒。

規律運動

運動不只幫你保持身體健康，也幫你保持心理健康。有研究顯示運動會影響大腦負責情緒和認知的區域，像是讓大腦前額葉更強壯。另外，運動時大腦也會分泌腦內啡讓人的心情更愉快。近年來美國心理諮商領域出現的新領域「神經心理諮商學」（Neurocounseling）也強調讓個案了解運動對心理健康的重要，美國心理諮商界的大師Allen Ivey也曾經說，運動應該要被納入每一種心理諮商治療計畫中。過節期間，當負面情緒來臨時，不妨試試看做一些運動像是跑步、散步、瑜珈…等等，或許心情就會不一樣了。

健康飲食

▲吃太多糖會使血糖濃度拉高然後急速下降，使人感到疲倦、煩躁、反應遲鈍。（圖／達志示意圖）

過節常常是充滿食物的日子，你吃的食物不但會影響你的身體、也會影響到你的心情。過節期間要注意糖份的攝取，快速攝取大量糖分會使血糖濃度拉高然後急速下降，使人感到疲倦、煩躁、反應遲鈍，另外過節期間也會好好規劃飲食和點心，空腹太久會造成血糖過低，導致衝動煩躁，所以最好每隔三、四個小時吃一點東西保持血糖穩定。如果你有小孩，也要注意孩子的糖分攝取；研究顯示吃太多的糖以及人工色素（像是糖果或是巧克力上的顏色）都會增加小孩的過動、衝動、以及無法專注的行為。

建立好你的社會支持系統

當我那位剛經歷分手的諮商個案在感恩節假期潰堤後，回到諮商會談中，我們一起計畫討論即將來臨的聖誕節該如何度過，其中一個就是要建立好社會支持系統。於是，我的個案聯繫了一些上大學後久久未聯絡的高中朋友，高中朋友們一起計畫聖誕節假期回到家鄉後可以如何陪伴彼此。過節期間，找你信任的朋友們，告訴他們你可能需要他們的支持和陪伴。而如果你知道身邊剛好有朋友正在經歷失落與哀悼，也可以主動提出關心陪伴。人與人之間最寶貴的事情之一就是連結 （connection），一個人感受到與另一個人之間的連結後，就可能有動力去渡過本來跨不過的關卡

準備好你的情緒處理工具箱（Coping Skills Toolbox）

我們有醫護箱裡面裝著受傷時緊急處理傷口的藥品和OK繃，我們知道身體受傷時需要擦藥與包紮，而心裡受傷時也是需要好好處理的。來做自己的情緒處理工具箱吧───拿一個你喜歡的盒子，裡面放著可以讓你平撫你心情的方法和東西，可以是你喜歡吃的幾顆巧克力或糖果、你喜歡的茶包、幾張相片、一本日記本讓你把心情寫下來、一張清單上面寫著情緒來的時候可以做些什麼；像是去跑步、散步、聽音樂、寫一封信、畫畫、打電話給朋友、看電影…等等。另外，情緒工具盒裡面也可以放幾張寫著對自己說的正面話語，像是「我已經做得很好了」等等。盒子裡還可以放幾張紙寫著電話號碼，可以是朋友或信任的人的電話，或是一些支持專線的電話。每一種情緒和感覺都很重要，請重視自己身體和心理有的情緒並且好好照顧自己的情緒。

增加自我察覺，練習「正念/內觀」（Mindfulness）：

在過節期間，可以常常問自己以下這些問題：「我現在感覺如何？有哪些情緒？」「我的身體哪裡感覺到壓力、痛苦、或是悲傷？」「我的身體告訴我什麼？我需要什麼？」「我可以做哪些事情幫助我的身體與心理健康？」問自己以上這些問題可以增加對自我的察覺，知道自己的需求，才能好好照顧自己的身體和心理。此外，近年來在美國心理諮商界中納入很多「內觀」（或譯「正念」，Mindfulness）的元素；概念很簡單，就是帶著好奇與不批判的心情去「感受現在」───感受內心情緒、身體的感覺，以及周遭環境。每天花個幾分鐘的時間練習內觀，像是靜坐專注自己的呼吸、或是觀察一個你從來沒有仔細觀察過的東西。關於如何練習Mindfulness，也可以參考我之前寫的這兩篇文章「對自己好一點；從練習Mindfulness開始」以及「Growing Mindful: 察覺、好奇、感受當下」。

或許這是你離婚後的第一個中秋節、或許這是你戀情結束後的第一個新年、或許這是你的父、母、兒女、朋友、伴侶過世後的第一個節日，或許今年的你不是那麼順遂，可能生了病、被診斷出某些病症、好不容易懷孕了但是卻流產、或是發生意外或車禍身體不再像以前一樣健康…。過節可能對你來說並不是充滿溫馨與愛，而是帶著悲傷與憂鬱，請告訴自己你（妳）已經做得很好了，好好照顧自己，然後繼續努力生活著吧

熱門文章》
►台灣每天近157對夫妻離婚　分開後...小孩的需求「擺第一」
►選邊站！爸媽離婚後你要跟誰？　當孩子成為角力的棋子，傷痛「代代相傳」
►別再叫孩子忍讓　好欺負的孩子不是乖　

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自留佩萱「ABOUT COUNSELING」部落格。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

ET快訊
館長也怒！教練帶女學員回家　惱羞毆女友：打到妳流產
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了

關鍵字：雲論,雲論留佩萱,留佩萱,心理師,聖誕節,過節

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

警惕劉強東性侵案後的食河豚效應

王於鎮／審判性侵案的父權有色眼鏡

苦苓／性騷擾的「幫凶」是誰？

王大師／有me too也該有伶爸不願　性別平等不是性別鬥爭

【吳寶春風波】沈榮欽／性、麵包與錄影帶

林志潔／法官性騷擾助理　我是律師，也曾被法官纏擾

性騷案法官改輕罰　受命法官陳志祥被送法官評鑑

謝金河／川普的12道金牌喚不回聯準會

2018台灣年度英文：skr

【雙城論壇】邱智淵／「一家親」成為兩岸通關密碼？

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

謝金河／川普的12道金牌喚不回聯準會

2018台灣年度英文：skr

【雙城論壇】邱智淵／「一家親」成為兩岸通關密碼？

留佩萱／過節不一定要快樂，好好照顧自己就好

張宇韶／棉裡藏針，是柯文哲在雙城論壇的政治盤算

周天瑞／余紀忠被狀告蔣經國　說美洲中時「為匪張目」（我與美洲中時之十二）

與成功有約之前，先學會「三心二意」！

謝金河／大同招牌蒙塵　「放火燒城」禍殃子孫

【雙城論壇】華志豪／滬贈「千江有水千江月」字畫　寓意深遠

【江宜樺遭嗆】諸葛俊／有樣學樣　對立衝突無助台灣和諧社會

洋基應該簽哈波　紐媒列3大重點說明馬查多不值得

近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了

中學五人制／難突破爽文戰術　佳里南區第二：也有好處

好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

新北U18／李慶隆強力後援　新北內戰藍隊進冠軍戰

日職／花大錢網羅王柏融　栗山英樹：為了勝利

桃園地檢辦現金賄選案　起訴大園區里長當選人駱文章

鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難

孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門

論壇熱門新聞

張宇韶／棉裡藏針，是柯文哲在雙..

【雙城論壇】邱智淵／「一家親」..

2018台灣年度英文：skr

【江宜樺遭嗆】寫給鬧場學弟妹的..

謝金河／川普的12道金牌喚不回..

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

謝金河／大同招牌蒙塵　「放火燒..

滬贈「千江有水千江月」字畫　寓..

留佩萱／過節不一定要快樂，好好..

《憲法訴訟法》三讀──給同婚「..

馬西屏／「九二共識」真的很好懂..

尤里安／南海變局　中國軍事優勢..

藍弋丰／慈禧太后如何回到北京？

單厚之／打倒吳敦義國民黨就能革..

更多熱門

相關新聞

聖誕禮！紫衣女孩長椅拍照驚見海軍爸

美國1位海軍爸爸為了給女兒聖誕節驚喜，特地隱瞞回家的消息，並趁女兒在公園拍照時偷偷出現在鏡頭內，而女孩也在發現照片內出現好久不見的爸爸後，感動地跑上前抱住不放。

張宇韶／棉裡藏針，是柯文哲在雙城論壇的政治盤算

周天瑞／余紀忠被狀告蔣經國　說美洲中時「為匪張目」（我與美洲中時之十二）

與成功有約之前，先學會「三心二意」！

歐巴馬扮聖誕老人驚喜現身兒童醫院

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面