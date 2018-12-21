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理財周刊／防禦型個股　優先考慮

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領先築底完成且成長性明確的公司，如國內陶瓷基板業龍頭同欣電，明年獲利挑戰五年新高，而深耕寡占市場的專業感測器大廠桓達，法人估明年賺逾六元，都值得留意。

文／馮泉富

近期諸多數據顯示中國與歐洲的經濟成長動能加速放緩，並出現逐步擴散至全球的現象。由於股市是最為敏感的市場，全球經濟前景烏雲罩頂，美股基期又高，正是引發近期美股投資人狂拋股票的主因。

FOMC會後兩個交易日 股市表現至關重要

至於中美貿易衝突，只是加速景氣惡化的引信，談判結果的好壞，已很難在短時間扭轉全球商品需求疲弱的事實，從公布的數據來看，中國經濟全面浮現疲態，確實令人擔心會殃及全球成長，例如中國十一月工業生產和零售額兩項指標雙雙走弱，已領先感受到壓力。

現階段即使全球主要央行貨幣政策轉彎，也頂多延長些許循環時間，景氣循環仍舊存在，猶如四季的春夏秋冬，只會遲到，不會不來。根據杜克大學全球商業前景(The Duke University／CFO Global Business Outlook)季度調查報告顯示，受訪的美國企業財務長中，有將近一半(四八．六％)預期美國經濟將在明(二○一九)年底以前面臨衰退，高達八二％的美企財務長預料二○二○年底前美國會陷入衰退，這是當前市場最大的擔憂。

另外，眾所矚目的FED利率會議，市場焦點集中在明年的利率與美國經濟前景，答案揭曉前，市場觀望氣氛濃厚，屏息以待。觀察近期聯準會主席與副主席的對外談話中顯示，聯準會官員已關注到全球與美國經濟所面臨的風險及成長可能放緩的現象，同時對於基準利率，均表示已接近中期利率水準，這給予市場偏鴿解讀貨幣政策空間。

不過，不論明年升息次數縮減至幾次，是利多還是利空，都得經過市場考驗。主要原因在於，市場解讀總有一體兩面；升息次數太少甚至不升息，雖是貨幣政策重啟寬鬆之利多，但恐將落實了明年景氣快速惡化的揣測；若升息次數高於市場預期，股市又得承受貨幣緊縮之壓力。所以，不論FOMC會後聲明如何呈現，接下來兩個交易日的股市表現至關重要，因為其代表市場的認同度或未來的信心度。

財政赤字快速擴大 美國中長期隱憂

美國今年經濟成長力道獨強於全球主要國家，有很大的一部分是由於川普總統的減稅政策，不但讓企業獲利短期大幅成長、個人與家庭可支配所得增加，也創造了股市創高的條件。不過，天下沒有白吃的午餐，大幅降稅導致政府稅收出現短缺，必須依靠財政部大量發債彌補資金缺口，而政府部門大量舉債度日的可延續性，一直備受全球質疑；每年都要上演一次的聯邦政府關門鬧劇，明年恐怕仍舊無法倖免。

根據美國財政部數據，單是十一月的預算赤字就飆破二○五○億美元，比去年同期暴增四七．四％，二○一九財政年度迄今(十～十一月)，美國預算赤字已達三○五○億美元，年增五一％。

美國財政部預測，截至明年九月的二○一九年會計年度，預算赤字恐將衝破一兆美元大關，聯邦政府為支付開銷，勢必得借貸約一．二兆美元才能度過難關。

目前累計川普上台以來國債已暴增一．九兆美元，截至十二月十六日止，美國的總體公共債務高達二一．八七六兆美元(約台幣六八一．一兆元)，這已是天文數字，投資人不容易感受。我們換一個方式表達，於九月剛結束的二○一八年美國財會年度，單是利息支出就高達五二三○億美元，何況在升息循環的過程，到期重發的債券利率更高。

美國財政部預計二○二○年，單是支付國債的利息就要超過社會安全保險支出，二○二二年支付國債的利息將超過目前的國防預算，突破七千億美元。若由GDP的角度觀察，美國的債務於二○○七年占GDP約三五％，預估二○二二年將升至GDP的八二％。

總之，債務壓力增加就很難有前瞻性建設，大量發債疊加FED正在進行的縮表(每月五百億美元)，恐將推高債券市場殖利率，投資人不要忘了，今年二月及十月的股災都與債市殖利率高升有關。

台股加權指數空間不大 防禦型產業或個股優先

雖然美股隨時有機會進行反彈波，但時間拉長後，中長期變數或隱憂卻不少，再加上台灣本身的景氣基本面疑慮比美國更多，例如前期所言，十一月台灣製造業採購經理人指數(PMI)為四八，落入景氣榮枯線五十以下，已連續第四個月下滑，是二○一六年四月以來首度呈現緊縮現象，基本面已限縮了指數發揮空間，不宜過度樂觀，選股策略以防禦型族群為優先，儘量降低貿易戰的影響性。

本周選股條件以技術面築出底部型態的個股作優先觀察，底部型態越完整，代表籌碼經過沉澱，並經過市場利空考驗，搭配明年該產業的成長性作第二個條件篩選，相對比較能挑出抗利空干擾的防禦型個股。

陶瓷基板龍頭跨足CIS影像感測 同欣電明年獲利挑戰五年新高

例如同欣電(6271)為國內最大的陶瓷基板生產業者，並跨足CIS影像感測、RF模組等封裝代工領域，目前營收項目可分為RF模組、混和積體電路、陶瓷基板、CIS 影像感測。

同欣電的核心競爭力在於足夠的量產能力外，公司一直維持高精密、製程領先以及高生產效能等優勢，因此成為各應用市場中市佔率高的國際大廠長期合作夥伴。隨著龍潭新廠的高生產效能與較低的生產成本效應逐漸浮現，預期將可為同欣電帶來更強的核心競爭力。

未來在車用CIS以及戶外監控等應用，中長期大幅成長趨勢下，全球前三大CIS業者均有產能必須擴充的壓力，除近期同欣電CIS既有之大客戶順利在中國市場取得不錯的成長動能之後，全球最大的CIS業者也正積極拓展車用領域市場，同欣電可望成為其代工合作夥伴，預期將會在明年第一季之後逐漸有實質的營運貢獻。

展望明年，同欣電預期CIS業務將有二位數百分比成長幅度，因此儘管陶瓷業務預期僅能有持平表現，但加上RF與混和積體電路業務各自有光纖與車用應用帶動高成長表現，不僅營收可有約一成以上的成長幅度，更重要的是合併毛利率將可維持在相對高檔水準範圍內。因此，法人推估同欣電明年獲利可望挑戰近五年新高水準，預估EPS約八．○六元。

專業感測器大廠 桓達深耕寡占市場

桓達(4549)主要產品為製程自動化感測器製造商，明年成長動能包括美頁岩油、中國麵粉及飼料廠、Mutec的新產品。北美市場方面，北美頁岩油大客戶維持成長趨勢，該客戶二○一八年出貨年成長二五％，出貨產品包括Level Sensor、接線盒。

中國大陸市場方面，中國大陸市場佔桓達營收達四成，公司已新接中國大陸最大麵粉廠一萬五千支防爆管制閘，屬高單價產品，預計未來三年出貨金額一．五億元。

另外，公司的水份儀產品打入大型寵物飼料廠，故未來受惠於中國大陸麵粉廠及飼料廠擴產，訂單持續性可期。子公司Mutec在今年出貨年增約三成、獲利亦大幅成長。

MUtec防爆產品出貨夯，新產品防爆管制閥以及水分儀在中國大陸及歐洲熱賣，由於防爆產品已通過SiL2 規格認證，未來在中國大陸倉儲防爆意識抬頭下，成長性可期。桓達上海廠生產的產品直接供應中國大陸客戶、並不外銷，歐美客戶需求由台灣土城及宜蘭廠供貨，故可避開中美貿易戰影響。

此外，桓達印尼廠近完工，預期明年可開始出貨、貢獻營收。法人預估桓達明年營收十二．一一億元，年增率八．三％，預估稅後EPS為六．一五元，年增率一七．三％，本益比不高，初具底部型態。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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