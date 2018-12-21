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富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

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▲▼ 星戰之父喬治盧卡斯奪下名人富豪榜榜首。（圖／路透）

▲ 星戰之父喬治盧卡斯奪下名人富豪榜榜首。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

《富比士》雜誌近日公佈了2018年美國名人財富榜，經典電影系列《星際大戰》的導演喬治．盧卡斯（George Lucas）以54億美元的身價，成為名人富豪中的榜首

此次評選標準除了須為美國公民以外，還強調了「因名氣而致富，而非因財富而得名之人」的條件，如盧卡斯即因2012年時，以40.5億美元（約1248億台幣）的代價將自己的「盧卡斯影業」（Lucasfilm）電影公司出售給迪士尼，因而賺得了大量的財富；著名導演史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）及著名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）也分別包辦了前2、3名。

根據榜單，體育界有兩人入選前十：麥可．喬丹（Michael Jordan）以17億美元的淨資產排名第4；老虎伍茲（Tiger Woods）則以8億美元居於第9

「麥可喬丹」（Michael Jordan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 喬丹以8億美元身價位居名人榜第四。（圖／達志影像／美聯社）

喬丹的淨資產較去年增加了3億美元（約92億台幣）。今年，因夏洛特黃蜂隊的市值有所增長，作為持有球隊90%的股份的大老闆，喬丹的股份價值達到了約8億美元（約246億台幣）。另一方面，AirJordan系列球鞋的銷量和其他運動裝備的營銷收入都不錯，這讓喬丹的淨資產得到了較大增長。

老虎伍茲以8億美元（約246億台幣）的資產值排在第9位。去年，伍茲的淨資產是7.5億美元（約231億台幣）。《富比士》估計，贊助收入是他的主要收入來源，除此之外，還有課程設計費等額外收入。雖然今年巡迴賽僅賺到了不到550萬美元（約1.7億台幣），但賽場外的開疆拓土讓老虎的收入增加了不少。

▲Kylie Jenner奪富比世名人富豪榜。（圖／翻攝自instagram@kyliejenner）

▲ Kylie Jenner奪富比世名人富豪榜第五名。（圖／翻攝自instagram／kyliejenner）

排名榜單第五的是凱莉珍娜（Kylie Jenner）。年僅21歲的她除了真人秀拍攝以外，還推出了自己的時裝、美妝系列產品，以9億美元身價排名第五，更是目前是卡戴珊家族收入最高的女性。

而在此前的福布斯30歲以下名人富豪榜中，凱莉珍娜也排名第一，超過了巴西足球員內馬爾（Neymar）、NBA球員詹姆士．哈登（James Harden）等人；她也是入圍此次榜單前十的唯一一位30歲以下名人

今年《富比士》美國名人財富榜前10名單：

1、George Lucas（54億美元，約1664億台幣）
  職業：導演、製片人和編劇

2、Steven Spielberg（37億美元，約1140億台幣）
  職業：導演、製片人和編劇

3、Oprah Winfrey （28億美元，約863億台幣）
  職業：導演、製片人和編劇

4、Michael Jordan（17億美元，約524億台幣）
  職業：球隊老闆

5、Kylie Jenner（9億美元，約277億台幣）
  職業：演員和模特

6、Jay-Z（9億美元，約277億台幣）
  職業：嘻哈歌手和唱片製作人

7、David Copperfield（8.75億美元，約270億台幣）
  職業：魔術師

8、Diddy（8.25億美元，約254億台幣）
  職業：說唱歌手、唱片製作人和演員

9、Tiger Woods（8億美元，約246億台幣）
  職業：高爾夫球選手

10、James Patterson（8億美元，約246億台幣）
  職業：驚悚推理小說家　

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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