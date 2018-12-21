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遠見／美中關係「競爭」升溫　貿易戰拖久對台愈不利

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文 / 邱莉燕

▲▼（圖/遠見雜誌提供）

隨著中美貿易戰的開打及逐漸升溫，連帶也影響海峽兩岸局勢。美國史學家科特金（Stephen Kotkin）直指，全球地緣政治風險最高者已非朝鮮半島，在中美貿易戰角力下，台海陷入新危機，台灣就是這個風險區的震央。

第16屆華人領袖遠見高峰會「夜場演講暨座談」，特地以「中美貿易戰與台海新情勢」為主題，邀請雲朗觀光集團總經理盛治仁擔任主持人。論壇開始前，特別請中歐國際工商學院經濟學教授、北京大學國家發展研究院前常務副院長巫和懋，以及台北論壇基金會董事長、政治大學國家發展研究所名譽教授蘇起發表演講，同台分享中美貿易戰影響全球景氣、中國大陸及兩岸局勢的觀察。

主持／雲朗觀光集團總經理 盛治仁
與談／中歐國際工商學院經濟學教授；北京大學國家發展研究院前常務副院長 巫和懋；台北論壇基金會董事長、政治大學國家發展研究所名譽教授 蘇起

以下為演講的精采摘要：

巫和懋：川普不可預測 是貿易戰最大變數

用賽局框架來分析，要問美國為誰在打貿易戰？為什麼不能調和利益？中美之間的衝突點到底是什麼？

貿易逆差取決於一個國家儲蓄和投資的差額，美國的總體儲蓄少，是很難改變的事，中美雙方再怎麼打貿易戰，對解決貿易逆差效果不大。

過去20年以來，全球化跟技術革命深刻改變了美國社會。全球化後工廠移出美國，投票給川普的人主要分布在鐵鏽帶，像底特律等地的工廠都移走了，貧富差距很大，工人找不到比原來更好的工作，積怨已久。

全球化誰獲益？大公司。技術革命過程中誰獲益？加州、波士頓。全球化帶來的負面影響，貧富的差距是民主黨沒有在上次總統選舉勝利的原因，川普是根據這樣的名義登上總統大位。

川普為誰在打貿易戰？是為支持他的藍領工人。他的政策很清楚，遏止美國中產階級衰退，希望創造更多的就業，能夠把製造業帶回美國。

政見要一一實現，所以打貿易戰在川普上任後，形成不可逆轉的趨勢。

5月19日美國與中國發表聯合聲明後，美國看到中國大陸的底線，美國想再要多一點，5月29日又提出新的加徵關稅，這是川普戰術的使用，他是賽局戰略的高手。

川普相當不可預測，這點在中美貿易戰的未來發展會扮演重要的角色。

民主共和兩黨非常支持美國制裁大陸的中興通訊，據我的解讀，現在貿易戰的目標慢慢在擴大中。兩黨對中國的負面觀感，從來沒有如此一致過，雖然給中興通訊放了條生路，卻也讓川普更有信心。

針對貿易戰，美國有三個層次的訴求，第一是減少貿易逆差，增加美國製造業的就業機會。第二是美國301調查報告出爐後，要求保護智財權，要求公平的貿易環境，要求中國減少對產業的補貼，這是產業實力之爭，希望能夠打消「中國製造2025」。第三是攻擊中國大陸的整體制度，美國在川普上任後一連串的做法，演變成中美間制度抗衡的新全球格局爭鬥。

2018年3月後，大陸發生非常多變化，從小學到大學的老師規定要去看《厲害了，我的國》這部電影，片中講述中國大陸這幾年偉大的成就，4、5月後情況改變了，《厲害了，我的國》停止播映，也減少部門間討論「中國製造2025」。

打這場戰，美國能用的策略不少，最重要是取得道德訴求的高度。301調查報告引起歐盟日本很多國家的共鳴，紛紛要求中國採取更公平的貿易、更平等的產業進入準則。

中國這方的籌碼比較少，從美國進口總量只有1300億美元，所以中國非常快速提高出口退稅，盡快鼓勵外資進入，同時降低某些產品的關稅。中國國務院出版新的白皮書，針對美國301調查報告逐點反駁，希望在道德訴求上能扳回一城。

貿易戰的演變，是關稅課徵不斷加碼，從經濟層面慢慢擴展到更多方向。美國發言指稱中國干預國內選舉，9月30日在南海軍艦對峙，貿易戰愈來愈升高，超乎經濟、產業實力，已到了整個價值體系之爭。

多次談判 無法達成協議主因？

雙方多次談判，為何至今無法達成協議？

一是川普的戰術運用，因為中國大陸已在5月19日同意減少貿易逆差，美國趁機要求更多，要求中國不能再推行「中國製造2025」，要求中國大陸對美國的加徵關稅不可以採取任何報復行動，並立即撤銷向WTO提出對美國的控訴，未來美國監督中方若有任何不符合協商內容之時，美國隨時可以再加關稅。這些對中國是難以接受的要求，導致協商停頓。

目前看來，貿易戰沒有停止跡象，我的看法這是因為對美國的負面影響還沒出現，所以美國對中國大陸強硬的態度沒有軟化，對中國大陸的負面情緒有多大，這場戰爭就會打多久。

對中國大陸，目前是自1978年改革開放以來最艱難的時刻，中國正在做結構改革，去槓桿、去庫存，在這個情況下打貿易戰，對中國非常不利。所以目前是內外交迫。

貿易戰對中國並非完全是壞事，打醒了中國一些自大的美夢，中興通訊案讓大陸完全了解自己的產業實力沒那麼強，去除浮誇宣傳的大國思想，中國大陸到目前貿易戰的回應是隱性節制，這是好事，讓中國回頭看清自己的弱點，改進在產業和金融的弱點，重新進行中國經濟的整治。

以一座冰山來比喻中美貿易戰，上面是貿易逆差之爭，浮在冰山下的是產業實力之爭，再下面是體制與價值之爭。

面對冰山，中國這條船要小心駕駛，閃避同時改變自己的體質。對中國是短空長多，對美國來說，應該謹慎使用貿易戰這項手段，因為目的不一定能夠達成。

蘇起：美中關係質變 帶動「四海連動」

眼下國與國的關係，我用「三個前所未見」描述。第一個前所未見是現在的美中關係，兩國從1949年起共同對抗蘇聯，到1971年的經濟交往，交往20餘年美國覺得吃虧了，心態轉變成2017年的競爭。對美國人而言，競爭並不是不好的話，競爭也是好事，意思是大家不要怕。

第二個前所未見是，當兩個大國關係的本質改變時，四個熱點同時出現，亦即東海、南海、黃海（指北韓）、台海的「四海連動」，美中在這四區域都有競爭，很熱鬧。

第三個前所未見，則是所有國家均採取修正主義。修正主義是當年蘇聯罵中國共產黨的話，美國現在拿來罵俄羅斯、中國、伊朗都是修正主義國家。其實，美國才是最大的修正主義國家，多邊雙邊政策都改。大陸也是修正主義，在習近平上台後，把鄧小平的韜光養晦改成積極作為。

這三個前所未見加總一起看，會發現東亞不一樣了，四個熱點燒起來了，每個國家都在調整政策，結果就是各國的合作減少、協調減少，然後競爭增加、中美兩邊壓寶增加、不確定增加。

不確定性增加有點老生常談，但現在不知道未來怎樣。我的第一個建議，媒體消息很多，消息隱藏著基本面的線索，更重要的是解讀基本面。

美國內部紅藍對立 對中意見分歧

其中一個基本面是對美國政局的認識。現在美國政界出現我從來沒有看過的現象，上下分歧，白宮跟國防部等行政體系不像以前同心協力。

我曾經問過一位美國官員，白宮長官向你們徵詢意見？他答說白宮長官把我們當「Siri」（人工智慧助理軟體），只問很基本的問題，並不關心提供的建議。

同時，美國兩黨對中國的敵意確實在上升，不過情緒高漲、想法很多，卻是意見分歧而無法產生出策略。

值得注意的是，美國已將「競爭」定為對中國的最新基調，但策略仍是看一步走一步。也因為如此，貿易戰將持續。

現在看起來，貿易戰升級全面對抗是有可能性，但還沒真正發生。中美貿易戰得到美國兩黨的支持，若要和中國進行軍事對抗我看是沒有，很多動作其實是川普對中國施壓的一部分。

在這種情勢下，台灣這張牌就非常好用。美國在台海的局勢，很多人認為大陸在台海布局的軍事力量已平行於美國甚至超越美國，第一個是空軍基地，再來是航空母艦。因此，台海戰爭爆發的話，美國會不會來救台灣？大家可以藉此推論。

據了解，中國大陸完全沒有興趣跟美國衝突，我預測台海間發生流血戰爭的機會不大，但台灣會不會去觸發戰爭是另外一回事。

我在2000年發明了一個名詞「九二共識」，從此成為國民黨和共產黨之間的橋梁。現在民進黨不承認「九二共識」，斷絕和共產黨的溝通，在理性與感性面都跟共產黨對抗。

兩岸關係的轉捩點是2018年11月的縣市長選舉，屆時民進黨如果願意轉變，兩岸關係就會有轉機，台海熱點馬上降溫。如果民進黨持續抱持「抗中」的態度，台海將面臨很大的風險。

【本文摘自遠見趨勢特刊；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

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