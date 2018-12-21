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遠見／傅佩榮：儒學貴在真誠，企業該反思社會責任

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文／林鳳琪

▲▼（圖/遠見雜誌提供）

2018年第16屆「華人領袖遠見高峰會」特邀台大哲學系教授傅佩榮針對「生命與財富的起落 尋找生命新動力」進行專題演講。

他闡述「儒學精神」表示，孔子一生志向僅三句話：老者安之、朋友信之、少者懷之。並在2500多年前，提出「五十而知天命」「匹夫不可奪志也」。每個人都有使命，做為企業家，生命起起落落，財富來來去去，因此企業家的社會責任特別大，要自問能為社會做什麼。

以下即是精采的演講摘要：

我接到演講邀請第一件事，就是翻出《史記》，司馬遷談姜太公如何治理齊國；談百年後，管仲如何幫齊桓公「九合諸侯、一匡天下」，讓齊國成為春秋之霸。

司馬遷有列了十位古代企業家，我仔細閱讀得到三個啟發。令我最感動的有三位，第一位陶朱公、第二位白圭、第三位是孔子的學生子貢。

陶朱公本名范蠡，幫越王勾踐復國後便隱姓埋名到各國做生意。司馬遷寫他，19年間三度千金，又千金散去。就是詩人李白在《將進酒》裡描述的，「千金散盡還復來。」這是第一種企業家，賺的錢分給需要的人，幫助更多需要的慈善團體與弱勢團體。

「智勇仁強」觀察時事 培養新企業家

第二種是白圭。白圭很聰明，他出身戰國時代，懂得觀察時事變化，「人棄我取，人取我與」這是做生意的原則，趁著股票低的時候入場，結果成了巨富。他的特色是培養新企業家。但他有個原則，想要跟白圭學做生意，要有四個條件：智、勇、仁、強。

智就是明智，能衡量各種變化的可能，這需要腦袋聰明。第二是勇，要能做決斷，該斷不斷，就麻煩了。第三是仁，能取能捨，該跟股東分的就分，做人要有厚道的心。第四是強，就是我們常說的，創業不易，守成維艱。這是企業家的四個條件，到了21世紀的今天還是有效。

這二種企業家，一種是賺了錢，分給社會需要的人；另一種是給你釣竿，教你怎麼捕魚。第三種是孔子的學生——子貢。以前做生意，需要執照，但春秋末期，天下有點亂，子貢沒等到官府許可，就出去做生意。孔子說，子貢「億則屢中」，他投資什麼，什麼就會漲，這是股神呀！所以子貢後來發了大財。

孔子學生中，子貢不算最傑出。孔子曾問子貢，你跟顏淵相比如何？子貢回，「我怎麼敢跟顏回（顏淵）比呢！顏回聞一知十，我聞一知二。」孔子回說：「弟子不必過於師，師不必賢於弟子。」

孔子的兒子與三大弟子中的顏淵、子路在他生前就相繼過世，只剩子貢還在。他過世後，子貢帶了群學生，替老師守墓三年。三年之喪，不能做生意，也不能回家照顧家庭，三年期滿，學生們各自回家。結果子貢又回到小屋，守了第二個三年。守喪六年，這在中國歷史從沒聽過。

知天命成為君子 每個人為自己負責

中國古代帝王稱天子「受天承命」，所以天命不能亂談。但春秋時代的孔子就說，自己三十而立、四十不惑，五十而知天命。所以從孔子開始，中國每個人都能知道自己的天命。孔子還說，不知命，無以為君子也。就是自己要有使命，這個使命是什麼？一句話，「知其不可為而為之。」明知道理想不能實現，還要做，為什麼，因為有天命，知道使命，明知不可為，仍全力以赴。這句話是儒家最重要的精神。

很多人問我儒家思想有什麼特色，很簡單，兩個字「真誠」。孔子志向，十二個字：老者安之、朋友信之、少者懷之。簡單來說，讓老年人都得到安養，朋友都互相信賴，小孩都得到照顧。

這三句話翻譯成各國語言之後，外國學者看到沒有不佩服的。因為一個社會文明的程度，與對待弱勢的態度成正比，而孔子2500多年前就提出這種理念。

子貢代表第三種企業家，也是中國人的價值觀——儒家。但儒家卻長期受到所有政治利用。學儒家最重要的一件事，自我覺醒。古代只有天子一人覺醒，所以只有一個人知道自己的使命，孔子以後，每個人成為君子，都要知道天命。

第二個是自我覺醒。《論語》子曰：「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。」每個人都要為自己的人生負責，老百姓的志向、意念，別人不能拿走。這代表你不能找藉口，要為自己負責。

做為企業家，生命起起落落、財富來來去去，一定要回到根源，承先啟後，企業家的社會責任特別重大，一定要自問能為社會做什麼？能為中國傳統文化做什麼？

【本文摘自遠見趨勢特刊；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

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