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遠見／華人領袖剖析政經新局

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文／遠見編輯部

▲▼（圖/遠見雜誌提供）

由《遠見雜誌》主辦的「華人領袖遠見高峰會」（以下簡稱遠見高峰會），是華人世界歷史最悠久、規格最高的峰會。今年舉辦第16屆，以「開放．創新．合作 迎戰不確定的年代」為主題，吸引400多位來自兩岸四地與東南亞的企業領袖出席，11月1日、2日齊聚台北，以新思惟、新典範，共同面對新變局。

遠見高峰會緣起，來自遠見‧天下文化事業群創辦人暨董事長高希均，有感於亞洲崛起與華人經濟圈愈來愈舉足輕重，因此主張：「全球華人領袖必須每年共聚一堂、共商願景、共創機會、共擔責任、共求合作。」

遠見高峰會歷經不同階段。2003年，兩岸尚未大三通，大陸精英來台面臨諸多限制，因此創辦於上海，前五屆也一直在上海舉辦。

2008年兩岸落實大三通，航空直飛，也開放大陸人士到台灣商務與旅遊，高峰會才第一次移師台北，如今已成為最具影響力的華人領袖交流平台。16年來已有超過700名各領域領袖擔任演講或與談人，超過7000多位貴賓與會。

八個國家與地區 華人領袖盛情與會

遠見高峰會向來瞄準華人經濟圈的熱門話題，隨著近年台灣強調新南向、大陸推動一帶一路，也積極邀約東南亞各國領袖與會。

今年為期兩天的高峰會，共四場特邀演講、兩場專題演講、15場專題論壇，邀請來自台灣、大陸、香港、澳門、新加坡、泰國、越南、柬埔寨等八個國家與地區共77位華人領袖，擔任演講及與談嘉賓，探討華人經濟的科技、市場、創新、人才與機會。不只台上的演講貴賓來自多國，台下與會貴賓也來自世界各地，實現華人精英每年一會的意義。

大會主題鎖定時下熱門話題，包括AI、FinTech、創新創業、綠色能源、企業傳承、人才國際流動、生活美學等。例如科技發展改變人類的生活與商業模式，包括智慧製造、新零售、無人車、無人機、金融科技等，都在遠見高峰會的討論範疇。

另一方面，在生物資訊科技帶動下，「精準農業」時代來臨，終結傳統農業「看天吃飯」宿命。至於低碳社會，綠色能源與循環經濟是全球顯學，「風」與「光」將是環境挑戰的新解方嗎？

開幕前一晚，大會策劃了一場別出心裁的迎賓晚宴，以「文化之聲」為題，邀請台灣知名作家、台北教育大學教授郭強生朗誦精選散文，以專業級好歌喉，哼唱經典，讓現場貴賓如癡如醉。

馬英九前總統不僅參加迎賓晚宴，不少海外貴賓爭相與他合照，他並擔任第二天開幕演講貴賓。

發展經濟 不忘推動文化真善美

峰會除了論壇與演講，還有兩場重要頒獎典禮。今年頒發第三屆「君子企業家獎」，由和碩聯合科技董事長童子賢從上一屆得主信義企業集團董事長周俊吉手中接過獎座，格外具有傳承意義。第一屆得主則是台達集團創辦人鄭崇華董事長。

2016年，遠見高峰會設立華人社會首創的「君子企業家獎」，推廣企業家成為人類正向發展動力。高希均引用余秋雨《君子之道》一書所言，君子擁有許多特質，言行合一、犧牲小我、以德服人、成人之美、推己及人、美人之美等，從鄭崇華、周俊吉，再到童子賢，皆是白手起家，懂得開放和創新，要做好「君子」或「企業家」其一已不容易，這三位企業家兼備，更屬難得。

前副總統、財團法人兩岸和平發展基金會董事長連戰擔任閉幕演講貴賓，同時將「終身成就獎」頒發給藝術大師朱銘，「遠見傑出領袖獎」贈給全聯福利中心董事長林敏雄和中租企業總裁辜仲立。

剛過80歲生日的雕刻藝術大師朱銘，作品融合傳統木雕與現代雕塑，人間系列等作品享譽全球。至於全聯及中租，均是近幾年來表現優異的企業。

今年新創企業家獎則頒給Appier沛星互動科技執行長暨共同創辦人游直翰，以及創業家兄弟共同創辦人郭書齊、郭家齊、吳佩雯、廖家欣，他們各自在AI與電商領域，闖出一片天。

亮點還包括第一天加開的夜場論壇。美國總統川普發動中美貿易戰，如何衝擊大陸與全球景氣，又將如何牽動台灣與整個華人經濟圈？夜場特邀中歐國際工商學院經濟學教授巫和懋與台北論壇董事長蘇起演講，並由雲朗觀光集團總經理盛治仁主持座談。

本專刊收錄兩天一夜、近80位演講者的精華觀點，是迎向2019年的最佳思想結晶，足以引領企業家與專業經理人，大步邁向未來。

（整理／唐守怡）

【本文摘自遠見趨勢特刊；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

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