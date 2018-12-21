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超狂5歲男童「自駕快艇」上學　網友讚：再也不怕塞車啦！

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▲影片取自YouTube／Viral Press

國際中心／綜合報導

一般五歲的孩子都還在玩玩具，但泰國一名男童在這年紀竟然就已經學會駕駛快艇，在曼谷的運河上以每小時約65公里的速度快速滑行，技巧非常純熟老練，看起來超威風，影片PO出後不少網友被這可愛的氣勢萌翻，也有網友表示，「每天上下課都不用擔心塞車遲到啦！」

據ThailandSun報導，來自泰國曼谷的派諾伊（Tanadet Petnoi）家就位在北欖府（Samut Prakan）的運河水道旁，他在還沒學會走路時就跟著爸爸坐船到處遊玩，如今，年僅五歲的派諾伊已經能夠熟練的控制方向舵，影片中的他看起來氣勢十足，一點也不像只有五歲的小孩。

曼谷的水道曾經是19世紀的主要交通要道，有「東方威尼斯」之稱，因為剛好就住在河旁，身為修車技師的父親班派（Banpot Petnoi）決定要開始好好教導兒子駕船，而現在的派諾伊也正在維持著這個傳統。

派諾伊說，「我也曾經和其他小孩一樣愛玩手機，但當我開始學會開船時，就完全對遊戲失去興趣了，只想要無時無刻待在船上。」他的父母也表示，「派諾伊甚至在學會走路之前就會開船了。」

經過父親嚴格的訓練，現在派諾伊已經能夠自己駕船趴趴走，或是自己上下學，雖然派諾伊還小，無法靠自己的力量去發動引擎，還是需要父親的幫忙，但派諾伊表示一定會繼續鍛鍊自己，不斷學習，希望有朝一日能夠開始完全獨立。

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