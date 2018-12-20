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貿協前進埃及　探索中東潛在商機

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▲▼▲▼貿協前進埃及，探索中東潛在商機。（圖／貿協提供）
▲貿協前進埃及，探索中東潛在商機。（圖／貿協提供）

記者馮建棨／綜合報導　

為台灣廠商開擘新興市場，外貿協會董事長黃志芳親自帶領訪問團至埃及開羅，拜訪埃及商業總會、埃及生意人協會、開羅商工總會等3個商工單位，並拜訪數家知名大企業，為台灣與埃及商業界交流鋪路。

貿協表示，近年來許多中東及非洲國家都加強自身的製造業，並且提高該國製造能量以因應國內外經濟發展，因此帶動工具機、產業機械及其零組件之需求，而這正是台灣業者擅長之領域，所以近來貿協特別加強經營中東及非洲市場。

埃及生意人協會秘書長Mohamed Youssef表示，埃及政治已恢復穩定，並且與多國簽有關稅協定，目前正積極發展製造業，對於台灣工業產品有需求；埃及商業總會代秘書長Hossam Baharia則說，埃及作為中東—非洲之重要橋樑，與非洲多國往來密切，該商總之主席同時也擔任非洲商會聯盟主席(Union of African Chambers)，台灣可經由他們，與非洲各國商工會加強互動。

開羅商會秘書長Khaled M. Mostafa與黃志芳董事長分享埃及最新商機表示，埃及近年來
鼓勵發展製造業，對台灣之機械、汽車零件、電子偵測、食品機械、塑膠機械、工具機等產品需求殷切；同時埃及加強基礎建設、新首都計劃商機可期；另外，由於埃及空污厳重，政府規劃鼓勵發展電動車，對於全球各國電動車之輸入已給予零關稅優惠。埃及對於台灣電動車產業實力很有興趣，希望台灣業者前來拓銷市場。

三大商工會都向黃志芳反應赴台簽證申請不便的問題。對此，黃志芳表示，這段期間不論在土耳其、伊拉克或埃及，中東企業家都很關切這個問題，大部分的中東友人對於我國實施的電子簽證(e-Visa)並不了解，未來在中東地區的台貿中心將更積極地向轄區重要商工會及當地企業界介紹這項極方便的新措施。

根據資料顯示，埃及外匯存底於2017年底已達340億美元，相較於2016年成長22.3%。埃及總人口數於2017年底已超過1億人，且30歲以下的人口占了將近六成，這樣的人口紅利將帶動未來市場發展。另外，埃及民宅建設部於2015年3月宣佈建設新的首都，除了藉此解決人口高達2000萬的開羅超負荷問題，並擴大內需維持經濟成長，另一方面也積極實施進口替代措施，希望能藉此增加就業機會並減少外匯的流失，我國廠商應該要把握此一良機，儘速進入埃及拓銷。

▼貿協前進埃及，探索中東潛在商機。（圖／貿協提供）

▲▼▲▼貿協前進埃及，探索中東潛在商機。（圖／貿協提供）

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