電子支付太夯　央行：現金有4大優勢有存在必要　



▲新台幣現鈔。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

電子支付相較於實體現金，具有提升支付效率、低成本、有利防制洗錢等優勢，因此「無現金社會」現為許多國家的趨勢。央行今（20）日在理監事會議報告中特別說明，現金仍有其4大優勢即存在的必要，以及揭示無現金社會帶來的風險。

央行指出，現金仍具有無風險的價值儲藏功能、具法償效力且普及度高、保障交易隱私以及有利民眾進行預算規劃等4大優勢，央行認為：「現金仍有存在必要」。

央行指出，多數經濟體對於現金的需求仍持續成長，現金仍是重要的支付工具，總裁楊金龍舉歐元區為例，發現現金仍為主要的支付工具，且當金額越小，付現的機率越高。

而瑞典被視為無現金社會的先驅，但瑞典央行也點出無現金社會的風險，甚至敦促國會立法保障瑞典央行對支付系統的控制權，確保現金被大眾接受；楊金龍說，但瑞典最新民調也顯示，近7成民眾仍希望保有現金支付的選項，顯見現金仍有存在的必要性。

楊金龍進一步在報告中提出現金獨具的4大優勢：第一，現金是無風險的價值儲藏工具，不僅有支付功能；第二，現金有法償效力，交易成本低、可即刻清算且普及度高，在小額交易具備優勢。第三，現金的匿名性可保障交易隱私，但為防制洗錢，各國還是有針對現金交易及出入境攜帶金額訂定上限。第四，現金有利民眾進行預算規劃，可避免過度消費而背負債務。

楊金龍也揭示無現金社會的風險，像是非現金支付具有侷限性，因老年人、視障人士等弱勢族群使用電子支付較為困難；而若電子通訊設備故障或電力中斷，非現金支付也將停擺；再者非現金支付也容易遭駭客入侵，恐使資產被盜刷或竊取；若非現金支付系統集中在少數幾家民營機構，可能會有壟斷或倒閉的風險，使用者容易遭到剝削。

央行會配合政測持續推動多元支付環境，惟現金支付仍不可或缺，將充分供應經濟活動所需。另外，為了便利民眾日常生活所需，央行也會善盡職責充分供應個面額硬幣。

對此，央行也特別解釋外界關心的10元硬幣發行情形，提供民眾使用在投幣式機具的比重僅占全國各行業使用量的一部分而已，近年也在積極推動閒置硬幣再活化計畫，不是外界想像鑄幣增加就是跟娃娃機畫上等號。

《延伸閱讀》

►外資匯出、壽險業投資海外增 楊金龍：非台美利差導致