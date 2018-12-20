藉裁員報復工會成員　元晶發表聲明回應

▲元晶工會赴勞動部抗議，認為公司不該針對性裁員，決定申請不當勞動行為裁決。（圖／記者紀佳妘攝）

記者姚惠茹／台北報導

太陽能廠元晶（6443）今年10月宣布資遣逾200人，其中工會成員近一半被解僱，元晶工會今天（20日）赴勞動部陳抗，質疑公司藉機打壓工會，藉機打壓工會，向勞動部申請不當勞動行為裁決，對此，元晶發表聲明回應。

元晶太陽能今年10月宣布精簡人力，新竹廠將裁撤2成員工，預估資遣200多人，元晶工會得知消息後積極與公司尋求協商，進一步了解裁員標準及名單，以降低對勞工的衝擊，不過卻發現企業裁員具有針對性，尤其是參加工會的員工及幹部，就有更高的機會被處理掉，因為工會12位理監事中，就有5位員工被裁員，換句話說，近一半的工會幹部被解雇，比例遠高於公司裁員的名單。

對此，元晶傍晚發出聲明表示，這次裁員以精簡工廠人力為主，佔工廠人力比例約三成，與工會會員精簡比例相符，並且強調公司人力精簡是以績效考核為主要考量，是否為工會幹部，完全不在考慮範圍內。

元晶強調，這次人力精簡過程中，已經盡力維護員工權益，除離職前發送半個月中秋獎金外，並安排兩家科技公司進行銜接轉職，也一直與工會幹部保持溝通管道，定期召開勞資協商會議，絕無刻意打壓工會的情事，而且精簡的人力中，工會會員僅佔13％，其餘87％均為非工會會員，可見並無對工會成員有任何差別待遇，工會成員若再對外混淆視聽，傷害公司名譽，公司將保留法律追訴權。