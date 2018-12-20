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鼎炫-KY智慧衡器事業　南京農貿市場傳捷報

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▲鼎炫-KY8月營收1.43億攀今年新高，EMI材料出貨旺到明年。（圖／鼎炫官網）

▲鼎炫-KY衡器事業傳捷報。（圖／鼎炫官網）

記者姚惠茹／台北報導

鼎炫-KY（8499〉今天（20日）宣布受惠材料事業美系客戶年度新款產品上市，近2月營收連續創下歷史新高，而衡器事業深耕傳統農貿市場轉型升級超級市場數年，重點開發的南京區域農貿市場近期也傳出捷報，帶動智能衡器出貨升溫，持續維持集團營運成長動能。

大陸政府十三五規劃已將食品安全問題提到國家戰略高度，持續加強農產品品質安全追溯體系的建設，以健全農產品品質和食品安全監管體制，推進農業產業化科技創新，銜接大數據、智慧支付、食安資訊溯源等創新領域，以互聯網+智慧農貿的發展模式已是大陸農產品發展的趨勢，也是切實保障消費者健康的有效措施。

鼎炫-KY為南京區域智慧農貿市場所開發的新一代智能型衡器，以全觸摸按鍵取代傳統的機械按鍵，極大的提高用戶的使用體驗，並透過智能衡器建立起傳統農貿市場會員消費模式，採用此款智能型衡器一方面可以解決交易缺斤少兩問題，另一方面可隨每筆交易列印食品追溯依據的收據，確保消費者有據可查、有責可追，促使商家堅持規範，誠信經營。

南京區域智慧農貿市場內設有智慧運營服務中心，每日對入場食品進行檢驗編碼，並將檢測資料匯總整理，在市場公開區域的顯示屏幕中連續顯示，提供消費者看得見、摸得到的安全感，確保進入市場的農產品的高度安全性，而檢測結果及資訊可及時上傳至政府監管部門，通過智慧農貿管理系統大數據中心，及時掌握各大市場每天的檢測資料，實現動態高效監管。

展望未來營運，鼎炫-KY保持審慎樂觀看法，衡器事業在農改超領域將持續複製昆山及南京等地的成功經驗，持續推廣至全中國各地農貿市場，而應用於大型超市的智能條碼秤，在全球超市無人智能化需求帶動下，俄羅斯、美國與加拿大等地區銷售持續提升，提供衡器事業未來成長動能。

另外，EMI材料事業持續受惠美系客戶筆記型電腦及平板電腦新改款產品出貨，近期也成功打入陸系大尺寸面板的供應鏈，將帶動EMI材料事業邁向另一成長階段，接下來隨著衡器、材料雙業務拓展有成，未來營運將可望穩健增長。

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關鍵字：鼎炫-KY,智慧衡器,南京,農貿

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