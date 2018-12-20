「擊潰IS！」川普決定自敘利亞撤軍　普丁狂讚：正確的決定

▲川普政府宣布自敘利亞撤軍。圖為在敘國執行任務的美軍車隊。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普宣布美軍將自敘利亞撤離，引起盟友一片譁然，對手俄國則拍手叫好。俄羅斯總統普丁20日在年度記者會上表示，他同意川普有關伊斯蘭國（IS）已經被打敗的說法，並稱美方撤軍是「正確決定」，因為美軍的行動缺乏正當性。

普丁（Vladimir Putin）表示，美國聲稱伊斯蘭國已經在敘利亞被擊敗是正確的，他在這點上同意川普的說法。普丁又說，川普做了一個正確的決定，因為美國駐軍敘利亞缺乏正當性。他說，與俄羅斯軍隊不同，美國並沒有受到敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政府的駐軍邀請。

另一方面，普丁又說，自己看不出來美國有任何撤軍的跡象。普丁指出，美軍進駐阿富汗已經17年了，幾乎每年都聲稱要撤軍，但這麼多年後美軍仍駐紮在那裡。

普丁在記者會上強調，俄羅斯積極透過政治解決敘利亞問題，目前正與阿塞德密切配合，籌組以敘利亞憲法改革為目標的委員會。普丁說，雖然美俄間存在矛盾，但在打擊敘利亞境內恐怖主義方面，已經建立起對話機制。普丁同時警告，雖然IS的勢力大幅遭削弱，但殘餘黨羽可能轉移至阿富汗或其他國家，對俄國、美國、歐洲等地區構成威脅。

美國國防部19日宣布，由於美軍在敘利亞剿滅IS的戰鬥已經進入下一階段，因此準備從敘利亞撤軍。五角大廈發言人懷特（Dana White）透過聲明表示，「聯軍已經解放由IS佔領的領土，對抗IS的行動尚未結束，但行動正轉向至下一個階段時，我們已經啟動將駐敘利亞的美軍返國的程序。基於保護部隊和行動安全的理由，我們不會提供細節。不過我們會繼續和盟友合作，在世界各地擊敗IS。」

▼俄羅斯總統普丁在年度記者會上贊同川普自敘利亞撤軍的決定。（圖／路透）

