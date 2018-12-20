國發會公告明年國家發展計畫　GDP只剩2.4到2.6%比今年慘

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▲國發會今天公布明年國家發展計畫，但由於受到全球不確定因素影響，明年GDP實質正長率，預估會比今年慘。（圖／取自國發會資料）

記者馮建棨／台北報導

國家發展委員會今天（20日）發布明年「國家發展計畫」，GDP實質成長率預估落在2.4到2.6%之間，只比主計總處預估的2.41%略高，且整體表現可能會比今年還要糟。

國發會表示，將以創新帶動各項結構改革，加速產業轉型升級，提升國家競爭力及活絡經濟發展，並彰顯社會的公平與正義，強調會以「接地氣、拚經濟，全方位衝刺國家建設

」。

不過在總體經濟預測上，明年國際受到全球經濟與貿易量成長減緩，且全球景氣下行機率上升，尤其是美中貿易緊張關係疑慮未除，全球貿易政策不確定性增加，主要國家央行量化寬鬆貨幣政策的退場進程，中國大陸經濟成長放緩及金融風險仍存，地緣政治風險對全球經濟。

國內方面，預估明年國內經濟持續溫和成長，不過增速放緩，內需成為主要成長動能，不過要注意民間消費實質成長率連續3年低於經濟成長率，需要積極擴增消費動能，另外隨全球景氣走緩、經貿政策不確性增加，輸出成長表現會比今年弱。

至於實際的經濟目標，GDP實質成長率將定在2.4到2.6%之間，只比主計總處預估的2.41%略高，失業率則可維持在3.6~3.7%之間，CPI上漲率則是維持在2%以下。

▼國發會今天公布明年國家發展計畫，但由於受到全球不確定因素影響，明年GDP實質正長率，預估會比今年慘。（圖／記者李毓康攝）