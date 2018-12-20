11月外銷訂單由紅翻黑　美中貿易戰所害終止連四個月正成長

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▲11月外銷訂單由紅翻黑，主要是受美中貿易戰影響，不過整年訂單金額可望創下5000億美元的歷史新高。（圖／取自經濟部資料）

記者馮建棨／台北報導

經濟部統計處今天（20日）公布11月份外銷訂單，金額為476.8億美元，比去年同期減少10億元，年衰退2.1%，終結連續四個月正成長，經濟部表示，主要是受到美中貿易戰影響，全球經濟成長放緩，都導致外銷訂單減少。

經濟部今天公布11月份外銷訂單，金額476.8億美元，比上月減少13.0億美元、月減2.7%， 與去年同期比較，外銷訂單減少10.0億美元，年減2.1%，累計今年1到11月，外銷訂單金額為4,684.4億美元，創下歷年同期新高，年增5.4%。

在各分項當中，統計處表示，資訊通信產品年增率與上年同月持平，主因智慧手機仍居接單旺季，雲端伺服器及網路通訊產品訂單成長，不過筆電需求減少，抵銷部分增幅；電子產品因智慧手機成長放緩、記憶體庫存調整價格下跌，加上虛擬貨幣挖礦用晶片需求疲弱；光學器材因大尺寸面板因電視銷售不佳，加上供過於求價格下跌，中小尺寸面板因庫存偏高，價格續跌，只有手機背光模組訂單增加，抵銷部分減幅。

而在傳統貨品中，基本金屬因貿易保護主義蔓延，市場轉趨觀望，加上國際鋼價下跌，結束連續27個月正成長；機械受美中貿易課徵關稅之不確定因素影響，投資意願趨於保守，；另外受到近期國際油價急劇下滑，部分塑化產品價格走跌，加上美中貿易摩擦干擾，需求減弱，致塑橡膠製品呈現年減，化學品增幅則由一年來雙位數成長降至個位數。

展望未來，統計處認為，近期全球經濟放緩，國際預測機構普遍下調今年及明年的全球經濟成長率，加上美中貿易爭端之不確定因素干擾，及國際油價震盪，市場轉趨保守觀望，都會抑制外銷訂單成長動能，預估12月外銷訂單金額將落在455億至465億美元之間，預估年減6.1%至4.1%。不過統計處也說，因為今年上半年表現不錯，整年訂單金額有機會超越5000億美元大關，可望創歷史新高。

▼11月外銷訂單由紅翻黑，主要是受美中貿易戰影響，不過整年訂單金額可望創下5000億美元的歷史新高。（圖／CFP）

