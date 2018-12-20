北韓官媒：「絕不棄核」除非美國解除核武威脅

▲北韓過去幾十年來都在推動無核化，但與美方的定義有所不同。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓官方媒體20日表示，在北韓「對朝鮮半島非核化」的承諾中，包括「徹底消除美國對朝鮮半島的核威脅」。北韓過去幾十年來都在推動無核化，但與美方對此的定義有所不同。平壤當局宣稱，將持續發展核武，直到美國撤除駐守日本還有南韓的軍隊與核武為止。

綜合外媒報導，北韓國營中央通信社（KCNA）刊登的評論，是自6月新加坡峰會後，平壤當局對「非核化」最清楚的解釋之一。內容指出，當朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓官方名稱）提到朝鮮半島，範圍包含DPRK以及美國核武器與其他侵略武力的部署之地南韓。

內容還指出，當北韓提到「朝鮮半島非核化」時也一樣，不僅要消除北韓與南韓的所有核威脅，也包括所有鄰近區域，才是最正確的理解，美國單方面要求北韓非核化，北韓不會答應；華府應放棄透過「施壓與脅迫」來迫使平壤拋棄核武的「妄想」。

對此，美國已經表示，在可驗證的非核化取得更多進展之前，他們不會解除對北韓的相關制裁。事實上，北韓過去幾十年來都在推動無核化，但與美方對此的定義有所不同。平壤當局宣稱，將持續發展核武，直到美國撤除駐守日本還有南韓的軍隊與核武為止。

美國總統川普和北韓領導人金正恩6月在新加坡舉行歷史性峰會後，雙方發表一份聯合聲明，內容重申北韓「致力邁向朝鮮半島全面非核化」的承諾，美國則向北韓提供安全保證。